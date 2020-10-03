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Ermenistan ordusunun bıraktığı teçhizatlar görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 15:45 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusunun kurtardığı bölgede, Ermenistan ordusunun kaçarken bıraktığı teçhizatlar görüntülendi.Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almaya yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında Ermenistan askerleri, mühimmatları bırakarak kaçıyor.

Azerbaycan ordusunun kurtardığı bölgede, Ermenistan ordusunun kaçarken bıraktığı teçhizatlar görüntülendi.
Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almaya yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında Ermenistan askerleri, mühimmatları bırakarak kaçıyor. Operasyonlar devam ederken Azerbaycan ordusu tarafından kontrol altına alınan mevzilerde çok sayıda teçhizat ve belge ele geçirildi. Ele geçirilen teçhizat ve belgelerin görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, mermiler, silahlar, tanklar dikkat çekti.

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