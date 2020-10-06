Ermenistan ordusunun Terter’deki saldırılarında 1 sivil hayatını kaybetti

Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Terter ilinde sivillere yönelin gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusunun sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bugün Ermenistan güçleri tarafından Terter iline gerçekleştirilen saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada hayatını kaybeden kişinin Terter’in Kaynak köyü sakini 39 yaşındaki Hasan Mammadov olduğu belirtilirken, yaralanan 31 yaşındaki Deyanet Aliyev ve 52 yaşındaki Seyfulla Hasanov’un hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

