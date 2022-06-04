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  4. Ermenistan polisi acımadı! Hükümet karşıtı protestoculara sert müdahale

Ermenistan polisi acımadı! Hükümet karşıtı protestoculara sert müdahale

04.06.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir süredir devam eden protestolar Başbakan Nikol Paşinyan'ın evine ve hükümet binasına uzandı. Polis, protestocuları durdurabilmek için oldukça sert bir müdahalede bulundu. Yaşanan olaylarda 39'u polis olan toplam 60 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Mayıs ayı başından beri protestolar sürüyordü. Dağlık Karabağ savaşını kaybetmesininin ardından Başbakan Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile müzakere başlatılması yönünde politika sürdürüyordu. Paşinyan'ın kararlarına tepki gösteren muhalefet üyeleri, akşam saatlerinde Erivan'daki Fransız Meydanı'nda toplandı.

SERT MÜDAHALE BAŞLADI

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Yürüyüş sırasında Paşinyan karşıtı sloganlar atan göstericilere yürüyüş esnasında herhangi bir polis müdahalesi olmadı. Ancak kalabalığın hükümet binasına yaklaşmasıyla polisler harekete geçti. Etten duvar örerek protestocuların geçişini engelleyen polis memurları başarılı olamayınca, sert müdahaleye başladılar. Göstericileri coplayarak uzaklaştırmaya çalışan polisler, bazı kişileri yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.

PAŞİNYAN'IN KONUTUNA YÜRÜDÜLER

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Polisin hükümet binasına gelişlerini engellediği göstericilerin bir kısmı Paşinyan'ın hükümet binasının hemen yakınında bulunan konutuna doğru yürümeye başladı. Göstericiler sloganlarla Paşinyan'ın istifasını istedi. Seslerini duyurmaya çalışan grup burada da polis tarafından sert müdahaleye maruz kaldı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Ermenistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 39'u polis toplam 60 kişi hastanelere kaldırıldı. 10 kişi taburcu edilirken, yaralı 50 kişinin tedavilerine devam edildiği bildirildi. Ermenistan basını geç saatlere kadar devam eden gösterilerde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını aktarırken, Ermenistan İçişleri Bakanlığı gözaltı sayısına yönelik açıklama yapmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan
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