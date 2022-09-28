HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ermenistan provokasyona devam ediyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Ermenistan provokasyona devam ediyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

28.09.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan tarafından Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Azerbaycan mevzilerini açılan ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri yaralandı.

Ermenistan provokasyona devam ediyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Ermenistan ordusu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında 12 Eylül’de yaşanan şiddetli çatışmaların ardından tekrar provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.00 civarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Kelbecer illinin Alagöller yerleşkelerindeki Azerbaycan ordusuna ait mevzilerin ateş altına alındığı belirtildi.

Saldırı sonucu 1 Azerbaycan askerinin yaralandığı aktarılan açıklamada, Azerbaycan birliklerinin misilleme ateşi açtığı ve saldırı ile ilgili tüm sorumluluğunun Ermenistan tarafına ait olduğunu belirtildi.

Ermenistan'ın provokasyonu çatışmayı getirmişti! Azerbaycan'dan flaş açıklama: Cesetleri teslim etmeye hazırızErmenistan'ın provokasyonu çatışmayı getirmişti! Azerbaycan'dan flaş açıklama: Cesetleri teslim etmeye hazırız

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ GERİLİM

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilim 12 Eylül gecesinde, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan’ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarla başlamıştı. Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı’ndan sonraki en büyük çatışmada Azerbaycan ile Ermenistan’ın ateşkes için anlaştığı bildirilmişti.

Azerbaycan çatışmalarda 79 askerin şehit olduğunu, 282 askerin ise yaralandığını bildirmiş, Ermenistan ise hayatını kaybeden ve kayıp asker sayısını 207 olarak duyurmuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O konuşması nedeniyle 20 yıl hapis verilmişti! Dünyaca ünlü manken ülkesinden kaçtıO konuşması nedeniyle 20 yıl hapis verilmişti! Dünyaca ünlü manken ülkesinden kaçtı
Akşener açık açık söyledi! 'Bu iki isme itirazımız yok'Akşener açık açık söyledi! 'Bu iki isme itirazımız yok'
Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı sözleri!Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı sözleri!
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı

Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdi

Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdi

Asgari ücretlileri heyecanlandıran iddia! İlk kez telaffuz edildi: 9 bin 900 TL...

Asgari ücretlileri heyecanlandıran iddia! İlk kez telaffuz edildi: 9 bin 900 TL...

Resmi açıklama geldi! Polislerin promosyonları belli oldu dikkat çeken rakam! Adalet Bakanlığı personeli promosyonlar hesaplarda...

Resmi açıklama geldi! Polislerin promosyonları belli oldu dikkat çeken rakam! Adalet Bakanlığı personeli promosyonlar hesaplarda...

Kan donduran ifadeler: Önce yakmayı düşündük

Kan donduran ifadeler: Önce yakmayı düşündük

İlginizi Çekebilir

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.