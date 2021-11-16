Ermenistan Rusya'dan yardım istedi! Dağlık Karabağ'da tansiyon had safhada

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, gerilimin devam ettiği Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’u telefonla aradı.

Bakan Hasanov görüşmede, Ermenistan’ın devlet sınırında yaptığı provokasyonların kararlılıkla önlendiğini söyledi. Şoygu ise Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki askeri operasyonların durdurulması ve durumun istikrara kavuşturulması için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

Ermenistan, ateşkese rağmen Laçin ve Kelbecer istikametinde provokatif eylemlerini sürdürüyor. Sınırda bazı tepeleri ele geçirebilmek için ani operasyon başlatan Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine top atışı ile saldırması sonucu şu ana kadar 2 Azerbaycan askeri yaralandı. Azerbaycan ordusu da Ermenistan’ın saldırılarına, karşı operasyon ile karşılık verdi. Sınırdaki gerginlik sürüyor.

ERMENİSTAN SINIRDAN GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile gerilimin yeniden tırmandığı sınır hattından görüntüler yayınladı. Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan da sınırdaki duruma yönelik Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşme gerçekleştirdi.

Sınırdaki gerginlik sürerken Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından, Azerbaycan mevzilerine gerçekleştirilen saldırıların görüntüleri paylaşıldı. Açıklamada, sınırdaki durumun son derece gergin olduğu, Ermenistan tarafından kayıplar verildiği aktarıldı.

RUSYA VE ERMENİSTAN SAVUNMA BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

Sınırdaki gergin duruma yönelik Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detayına ilişkin Erivan’dan yapılan açıklamada, "Ermenistan Savunma Bakanı Papikyan, bölgedeki durumu aktardı" denildi.

ERMENİSTAN RUSYA'DAN YARDIM İSTEDİ

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ise Rusya’dan yardım talep edeceklerini dile getirerek, "1997 tarihli (Moskova ile Erivan arasındaki) anlaşmaya istinaden Ermenistan’ın toprak bütünlüğünün korunması ve mevcut anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi talebiyle Rusya’ya başvuruyoruz" ifadelerini kullandı.

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM), Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerginliğin ardından taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerginliği endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Her iki ülkeye de 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak'ta yapılan açıklama ve anlaşmaya bağlı kalma, endişelerini diyalog yoluyla barışçıl şekilde ele alma ve itidal çağrısı yapan Haq, "Daha önce yaşadığımız türden bir tırmanışa geri dönülmesini görmek istemiyoruz." dedi.



