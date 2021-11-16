HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ermenistan Rusya’dan Yardım İstedi

Ermenistan Rusya’dan Yardım İstedi

16.11.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus haber ajansı TASS’a göre Ermenistan, Azerbaycan’a karşı toprak bütünlüğünü korumak için Rusya’dan yardım istedi ve Azeri-Ermeni sınırında ağır çatışmaların sürdüğünü kaydetti. Öte yandan Interfax haber ajansına göre sınırdaki çatışmalarda 15 Ermeni askeri hayatını kaybetti

Rus haber ajansı TASS’a göre Ermenistan, Azerbaycan’a karşı toprak bütünlüğünü korumak için Rusya’dan yardım istedi ve Azeri-Ermeni sınırında ağır çatışmaların sürdüğünü kaydetti. Öte yandan Interfax haber ajansına göre sınırdaki çatışmalarda 15 Ermeni askeri hayatını kaybetti.

Interfax haber ajansına göre Ermenistan Güvenlik Konseyi sekreteri Armen Grigoryan, "Azerbaycan, Ermenistan topraklarına saldırdığı için Rusya'dan, ülkelerimiz arasında mevcut 1987 (karşılıklı savunma) anlaşmasına dayanarak Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü savunmasını istiyoruz." dedi.

Rusya’dan henüz Azerbaycan’ın talebine yanıt gelmedi.

Sınırda çatışmalar

Rus TASS haber ajansına göre, Rusya’dan yardım talebinden hemen sonra Ermenistan sınırda Azerbaycan güçleriyle çıkan çatışmalarda can kaybı yaşadı ve en az iki mevzisini kaybetti.

Rus Interfax haber ajansı Ermeni parlamentosunun 15 askerin sınırda Azerbaycan'la çatışmalarda hayatını kaybettiğini bildirdiğini aktardı.

Interfax haber ajansına göre Ermenistan Savunma Bakanlığı ise 12 askerinin Azerbaycan tarafından alıkonulduğunu bildirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa Ermenistan sınırda gerilimi tırmandırmakla suçlandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermenistan’ın bir karşı saldırısının bastırıldığını kaydetti.

Erivan ve Bakü arasında gerilim Ermeni ve Azeri güçleri arasında 44 gün süren ve en az 6 bin 500 kişinin ölümüne neden olan savaşın ardından hala yüksek.

Rusya’nın Ermenistan’da bir askeri üssü ve geçen yılki savaşın çıktığı Dağlık Karabağ yerleşim bölgesinde barış gücü askerleri var.

Interfax haber ajansına göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Pazartesi günü yaptığı açıklamada Azerbaycan birliklerinin sınırı ihlal ettiğini kaydetti ve Savunma Bakanı Arshak Karapetyan’ın görevine son verdi.

Geçen yıl Dağlık Karabağ yerleşim bölgesindeki savaş, Moskova'nın bölgeye beş yıllık süre için bin 960 barış gücü görevlendirdiği Rusya aracılığında yapılan anlaşmayla sona ermişti.

Ancak anlaşma birçok sorunu çözümsüz bıraktı, buna Dağlık Karabağ’ın yasal statüsü ile bu bölgede yaşayan ve savaştan önce sayıları 150 bin kadar olan Ermeniler’in durumu dahil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan hikayesine döndüYılan hikayesine döndü
PARTNER Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı
Emekli maaşını almak için babasının cesedini 1 yıl evde sakladıEmekli maaşını almak için babasının cesedini 1 yıl evde sakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Uzman isim asgari ücret için rakam verdi

Uzman isim asgari ücret için rakam verdi

Flaş açıklama: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Flaş açıklama: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.