Ermenistan Rusya’dan Yardım İstedi

Rus haber ajansı TASS’a göre Ermenistan, Azerbaycan’a karşı toprak bütünlüğünü korumak için Rusya’dan yardım istedi ve Azeri-Ermeni sınırında ağır çatışmaların sürdüğünü kaydetti. Öte yandan Interfax haber ajansına göre sınırdaki çatışmalarda 15 Ermeni askeri hayatını kaybetti.

Interfax haber ajansına göre Ermenistan Güvenlik Konseyi sekreteri Armen Grigoryan, "Azerbaycan, Ermenistan topraklarına saldırdığı için Rusya'dan, ülkelerimiz arasında mevcut 1987 (karşılıklı savunma) anlaşmasına dayanarak Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü savunmasını istiyoruz." dedi.

Rusya’dan henüz Azerbaycan’ın talebine yanıt gelmedi.

Sınırda çatışmalar

Rus TASS haber ajansına göre, Rusya’dan yardım talebinden hemen sonra Ermenistan sınırda Azerbaycan güçleriyle çıkan çatışmalarda can kaybı yaşadı ve en az iki mevzisini kaybetti.

Rus Interfax haber ajansı Ermeni parlamentosunun 15 askerin sınırda Azerbaycan'la çatışmalarda hayatını kaybettiğini bildirdiğini aktardı.

Interfax haber ajansına göre Ermenistan Savunma Bakanlığı ise 12 askerinin Azerbaycan tarafından alıkonulduğunu bildirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa Ermenistan sınırda gerilimi tırmandırmakla suçlandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermenistan’ın bir karşı saldırısının bastırıldığını kaydetti.

Erivan ve Bakü arasında gerilim Ermeni ve Azeri güçleri arasında 44 gün süren ve en az 6 bin 500 kişinin ölümüne neden olan savaşın ardından hala yüksek.

Rusya’nın Ermenistan’da bir askeri üssü ve geçen yılki savaşın çıktığı Dağlık Karabağ yerleşim bölgesinde barış gücü askerleri var.

Interfax haber ajansına göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Pazartesi günü yaptığı açıklamada Azerbaycan birliklerinin sınırı ihlal ettiğini kaydetti ve Savunma Bakanı Arshak Karapetyan’ın görevine son verdi.

Geçen yıl Dağlık Karabağ yerleşim bölgesindeki savaş, Moskova'nın bölgeye beş yıllık süre için bin 960 barış gücü görevlendirdiği Rusya aracılığında yapılan anlaşmayla sona ermişti.

Ancak anlaşma birçok sorunu çözümsüz bıraktı, buna Dağlık Karabağ’ın yasal statüsü ile bu bölgede yaşayan ve savaştan önce sayıları 150 bin kadar olan Ermeniler’in durumu dahil.

