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Ermenistan saldırısında okul öğrencileri şehit oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2020 14:09 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın saldırıları sonucu hayatını kaybeden iki kişinin 13 ve 14 yaşlarındaki orta okul öğrencisi olduğu açıkladı.

Ermenistan saldırısında okul öğrencileri şehit oldu

Azerbaycan’ın Naftalan şehrinde 27 Eylül’de sivil yerleşim birimlerine Ermenistan ordusu tarafından yapılan bombalanması sonucu bir aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, kurbanlardan ikisinin orta okul öğrencisi olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden öğrencilerin kimlikleri 13 yaşında Şehriyar Gurbanov ile 14 yaşındaki Fidan Gurbanova olarak açıklandı.

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılar sonucu toplam 6 sivil hayatını kaybetti 26 sivil ise yaralandı.

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