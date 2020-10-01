Ermenistan saldırısının ardından Terter’deki yıkım görüntülendi

Ağır kayıplar veren Ermenistan’ın Terter’de sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından bölgedeki yıkım görüntülendi. Evler, iş yerleri ve araçlarda büyük hasar oluştu.

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan, sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter’de sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırının ardından bölgedeki yıkım görüntülendi. İşgalci Ermenistan’ın saldırısı sonucu çok sayıda ev, iş yeri ve araçlarda büyük hasar oluştu. Bazı evler kullanılamaz hale gelirken, Ermenistan kanlı yüzünü evlerin duvarlarında bıraktığı saldırı izleriyle bir kez daha gösterdi.

Ermenistan’ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivillerin sayısı 16, yaralı sayısı 55 olarak açıklandı.

