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Ermenistan sınırında korkutan görüntü! Tam 7 tane

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2020 09:50 | Son Güncelleme

Kars'ın Akyaka ilçesine 6 km uzakta yer alan Ermenistan sınırında hayvan otlatan gençler korkutan bir görüntüyle karşılaştı. Küçükdurduran Köyü'ndeki gençler, çimlerin arasında 7 şahin ölüsü buldu.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Akyaka ilçesine 6 kilometre uzaklıkta Ermenistan sınırında bulunan Küçükdurduran köyünde hayvan otlatan gençler, 7 şahin ölüsü buldu.

Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran sınırlarında bulunan Kuyucuk Kuş Gölü, göçmen kuşların geçiş noktası üzerinde bulunuyor. Ermenistan-Akyaka güzergahında şahin, akbaba, kartal gibi yırtıcı kuşlara rastlanıyor. Küçükdurduran köyü de göçmen kuşların geçiş güzergahı olması nedeniyle yırtıcı kuşların uğrak yeri haline geldi. Ancak şahinlerin 2 gün önce toplu ölümleri köylüleri tedirgin etti. Önce halsiz ve bitkin halde bir şahin bulundu, ardından da aynı bölgede 7 şahinin toplu halde öldüğü görüldü.

Köylerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dere ve söğüt ağaçlarının bulunduğu arazide hayvan otlatırken bir şahin yavrusu bulduklarını söyleyen Umut Ali Özmen, "İlk şahini bulduğumuzda yaşıyordu. Halsizdi, uçamıyordu hatta yürüyemiyordu bile. İlk bulduğumuzda çekindik, korktuk. Yabani hayvan olduğundan saldırmasından korktuk. Dokunduğumuzda hiç tepki vermiyordu. Bu kuşu eve götürüp beslemek istedim. Hayvanın gözlerinde kuruluk ve ağzından köpük geliyordu. Gagasını açıp duruyordu, nefes alamıyordu. Titremeye başladı ve biz panik olduk. Aynı gün öldü. Burası evimize 3 kilometre uzaklıkta bir arazi. Burada dere ve ağaçlar var. Biz de hayvanlarımızı burada otlatıyoruz. Bunun bulaşıcı bir hastalık olmasından korktuk, çünkü bizim hayvanlarımıza da bulaşabilir. İlk şahini bulduktan iki gün sonra da arkadaşlarla aynı bölgeden geçerken aralarında 3-4 metre mesafe ile 7 şahin ölüsü gördük. Salgın bir hastalık olabileceğini düşünüp çok korktuk ve durumu yetkililere bildirdik" diye konuştu.

İhbar üzerine, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13'üncü Bölge Müdürlüğü Kars İl Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek inceleme yapacak. (DHA)

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Şahin sınır

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