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  4. Ermenistan sınırında ölü bulunmuşlardı! O şahinlere, mikrobiyolojik inceleme

Ermenistan sınırında ölü bulunmuşlardı! O şahinlere, mikrobiyolojik inceleme

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2020 10:13 | Son Güncelleme

Kars'ın Akyaka ilçesinde 6 kilometre uzaklıktaki Ermenistan sınırında 7 şahin ölü halde bulunmuştu. Küçükduran köyünde karşılaşılan manzara üzerine uzmanlar harekete geçti. Ölen şahinlere mikrobiyolojik inceleme yapılacak. Yapılan nekropsi ile böbrekleri ve karaciğerlerinde iltihaplanma olduğu saptanan şahinlerin kesin ölüm nedeni, yaklaşık 1 hafta sürecek inceleme ile ortaya çıkacak.

Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyündeki yırtıcı kuşların uğrak yeri olan Kuyucuk Kuş Gölü’nde 7 şahin ölü bulundu. Yöre halkının ihbarıyla bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars İl Müdürü Murat Doğanay, veteriner hekim Derya Deli ile birlikte alanda inceleme yaptı.

Ermenistan sınırında ölü bulunan şahinlere, mikrobiyolojik inceleme

Koruyucu kıyafet giyip, maske takan ikili, alanda araştırma yapıp, ölü şahinlerin ağızlarına bakarak, ne yediklerini kontrol etti.İhbarı yapan Umut Ali Özmen’den de bilgiler alan Doğanay ve Deli, şahinleri poşet içinde Kars’a götürdü.
Şahinlere ilk olarak nekropsi yapıldı. İç organlarından alınan doku örneklerinde yapılan nekropside şahinlerin böbrekleri ile karaciğerlerinde iltihaplanma olduğu görüldü.
İleri tetkik ve sonuç için mikrobiyolojik inceleme yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 1 hafta sürecek olan inceleme ile şahinlerin ölüm nedeni ortaya çıkacak.

NEKROPSİ NEDİR?

NEKROPSİ NEDİR?
Nekropsi ya da nekroskopi, insan dışındaki hayvanların kadavralarına veteriner hekimlerce uygulanan inceleme işlemi. Nekropsi hematolojik, biyokimyasal, tanısal görüntüleme, endoskopi veya tanısal cerrahi gibi klinik muayeneye değer katan bir uygulamadır. (DHA)
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