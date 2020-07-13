Ermenistan sınırındaki çatışmalarda dört Azeri asker öldü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin "tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu" açıkladı.Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır çatışmaları, bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Pazar günü başlayan ve bugün de devam eden çatışmalarda şu ana kadar dört Azeri askerin öldüğünü duyurdu. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise iki Ermeni askerinin yaralandığını açıkladı.

Karşıklıklı provokasyon suçlamaları

Her iki taraf da birbirini iki ülke arasındaki ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaşananları "Ermenistan'ın yeni bir provokasyonu" olarak tanımlarken ülkesinin toprak bütünlüğünü korumakta kararlı oldukları mesajı verdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise olayları Azerbaycan'ın provoke ettiğini savundu. Paşinyan, Bakü'yü "öngörülemez sonuçların sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalabileceği" yönünde uyardı.

Tarafların karşılıklı topçu ateşinde bulunduğu çatışmalar, ihtilaflı Dağlık Karabağ bölgesinin yaklaşık 300 kilometre uzağında gerçekleşti.