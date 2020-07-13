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Ermenistan sınırındaki çatışmalarda dört Azeri asker öldü

13.07.2020 16:01 | Son Güncelleme

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalarda dört Azeri asker hayatını kaybederken iki Ermeni asker yaralandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin "tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu" açıkladı.Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır çatışmaları, bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Pazar günü başlayan ve bugün de devam eden çatışmalarda şu ana kadar dört Azeri askerin öldüğünü duyurdu. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise iki Ermeni askerinin yaralandığını açıkladı.

Karşıklıklı provokasyon suçlamaları

Her iki taraf da birbirini iki ülke arasındaki ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaşananları "Ermenistan'ın yeni bir provokasyonu" olarak tanımlarken ülkesinin toprak bütünlüğünü korumakta kararlı oldukları mesajı verdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise olayları Azerbaycan'ın provoke ettiğini savundu. Paşinyan, Bakü'yü "öngörülemez sonuçların sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalabileceği" yönünde uyardı.

Tarafların karşılıklı topçu ateşinde bulunduğu çatışmalar, ihtilaflı Dağlık Karabağ bölgesinin yaklaşık 300 kilometre uzağında gerçekleşti.

Azerbaycan toprakları içinde yer alan Dağlık Karabağ, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde iki ülke arasında bu bölge nedeniyle yaşanan savaşın sona erdiği 1994 yılından beri Ermeni güçlerin kontrolünde.

İki ülke 1994'te bir ateşkes anlaşması imzalamış olsa da taraflar arasında o tarihten bu yana özellikle Dağlık Karabağ çevresinde ve Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar yaşanıyor.

Ankara'dan Bakü'ye destek

Yaşanan son çatışmaların ardından Türkiye, Bakü'ye desteğini yineledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

TRT Haber yayınında konuşan Çavuşoğlu, "Buradan şunu görüyoruz. Ermenistan özellikle işgal ettiği topraklardan, dikkati başka yerlere çekmek istiyor yeni çatışma alanları oluşturarak" ifadesini kullandı.

Rusya'dan uyarı

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yaşanan çatışmalardan "ciddi endişe" duyduğunu belirtti. Bakanlık, tansiyonu daha da artırarak bölgenin güvenliğini sekteye uğratabilecek eylemlerden uzak durulması yönünde uyarıda bulundu.

DW,AP,rtr,AFP / CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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