Ermenistan sivil yerleşim birimlerini çok namlulu roketatarlarla hedef aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan işgal kuvvetlerinin, Naftalan ve Terter bölgelerinde sivil yerleşim birimlerine çok namlulu roketatarlarla saldırı düzenlediği belirtildi.

Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ermenistan silahlı kuvvetleri, Ağdara yönünde Naftalan-Terter bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine çok namlulu roketatarlar ile ateş açtı" ifadeleri yer aldı.

