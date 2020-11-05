HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ermenistan sivilleri cepheye sürmeye hazırlanıyor

Ermenistan sivilleri cepheye sürmeye hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 13:44 | Son Güncelleme

Cephede ağır yenilgiler alan ve savaşacak gönüllü asker arayan, Ermenistan sivilleri ve çocukları cepheye sürüyor.Savaş meydanında Azerbaycan Ordusuna karşı çaresiz kalan Ermenistan üst düzey komutanların öldürülmesi, kaçan askerler ve yaşanan büyük kayıplar nedeniyle sivilleri eğitmeye başladı.

Cephede ağır yenilgiler alan ve savaşacak gönüllü asker arayan, Ermenistan sivilleri ve çocukları cepheye sürüyor.
Savaş meydanında Azerbaycan Ordusuna karşı çaresiz kalan Ermenistan üst düzey komutanların öldürülmesi, kaçan askerler ve yaşanan büyük kayıplar nedeniyle sivilleri eğitmeye başladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakobyan da bu askeri eğitimleri alıp cephedeki savaşlara katılacağını açıklamıştı. Ayrıca Ermenistan’da kadınların da silah altına alınacağı açıklanmıştı.

Ermenistan’ın PKK’la ile iş birliği
Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ağır kayıplar veren Ermenistan’ın bölücü terör örgütü PKK ile iş birliği yaptığı ortaya çıkmıştı. Operasyonlarda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK’lı teröristlerin Dağlık Karabağ’da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti. Mikaelyan itirafında, Ermenistan ordusu saflarında savaşan Suriye ve Orta Doğu’dan Kürt asıllı paralı askerlerin de bulunduğunu belirtmişti.

Ermenistan küçük çocukları cepheye sürüyor
Azerbaycan karşısında tam anlamıyla bozguna uğrayan Ermenistan’ın savaş suçu işleyerek çocuk asker kullandığı ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin görüntüleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntülerde çocukların saldırılar sırasında Ermeni askerlere yardım ettiği, topları ateşlediği açık bir şekilde görülüyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Yıldırım faciası! 3 kadın hayatını kaybettiYıldırım faciası! 3 kadın hayatını kaybetti
Hemen vazgeçin! Doğru bilinen yanlışlar cinsel hayatınızı bitirebilir Hemen vazgeçin! Doğru bilinen yanlışlar cinsel hayatınızı bitirebilir
En Çok Okunan Haberler
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
ABD seçimlerinde son durum ne?
ABD seçimlerinde son durum ne?
Pastanede iğrenç olay: İntihar edecek duruma geldim
Pastanede iğrenç olay: İntihar edecek duruma geldim
İstanbul'da korkutan deprem!
İstanbul'da korkutan deprem!
Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'
Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Bebekken sokağa atıldı, babası taciz etti, uyuşturucu batağına saplandı...
Bebekken sokağa atıldı, babası taciz etti, uyuşturucu batağına saplandı...
Diğer Haberler
Uzman uyardı... Marmara Denizi depremi tsunamiye sebep olur mu? İstanbul depremi tsunamiye neden olur mu?
Marmara Denizi'nde deprem olsa tsunami olur mu?
İzmir'deki depreme berberde yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada
İzmir'deki depreme berberde yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada
Seri katil mahkemede gözyaşlarına boğuldu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm
Seri katil mahkemede gözyaşlarına boğuldu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm
İzmir depremi sonrası lüks semtteki bina çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor
Deprem sonrası şoke eden görüntü! Lüks semtteki bina boşaltılıyor
Gören şaşkına döndü! Kasım ayında çiçek açtı
Gören şaşkına döndü! Kasım ayında çiçek açtı
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler! TikTok'ta paylaşıldı, Bakanlıktan açıklama geldi
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.