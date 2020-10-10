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Ermenistan, Terter bölgesine saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 23:35 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal etmeye devam eden Ermenistan’ın Terter bölgesine saldırdığını açıkladı.Azerbaycan, 27 Eylül’de Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile ara verirken, Ermenistan ateşkes kurallarını ihlal etmeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal etmeye devam eden Ermenistan’ın Terter bölgesine saldırdığını açıkladı.
Azerbaycan, 27 Eylül’de Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile ara verirken, Ermenistan ateşkes kurallarını ihlal etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği ve Ermenistan’a ait topçu birliklerinin yerel saatle 22.30’da Terter bölgesine saldırdığı aktarıldı.

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