Ermenistan Terter’de pamuk fabrikasını vurdu! NTV canlı yayınında panik anları

Ermenistan, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusu, Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldı. Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

NTV EKİBİ CANLI YAYINDAYDI

NTV ekibinden muhabir Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal Terter'de vurulan noktadan yayın yaparken bir saldırı daha oldu.

Canlı yayındaki panik anları kameralara yansıdı.



