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Ermenistan tren istasyonunu hedef aldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2020 09:24 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Terter kentini bombaladığını açıkladı. Açıklamaya göre Ermenistan bir tren istasyonunu hedef aldı, bir sivil hayatını kaybetti!

Ermenistan tren istasyonunu hedef aldı!

Ermenistan'ın hedefindeki bölgelerden biri olan Terter, atılan havan mermileri tarafından talan edildi. Saldırının ardından kentteki bir çok yerleşim yerinde ağır hasar meydana geldi.

Azerbaycan'dan yapılan açıklamada bir tren istasyonunun hedef alındığı ve bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sivilleri hedef alan Ermenistan'ın havan mermileriyle kentteki bir çok yerleşim yeri harabeye döndü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermeni güçlerinin saldırısının ardından kentteki son duruma ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Ermeni güçlerinin Azerbaycan'a bağlı Terter bölgesinde sivilleri hedef aldığını görüntüler yer aldı.

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