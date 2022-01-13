Ermenistan: Türkiye ile diplomatik ilişki istiyoruz

Görüşmelerin "önkoşulsuz" gerçekleşeceğine de vurgu yapıldı.Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi süreci ile ilgili başlatılacak müzakerelerden beklentilerini, diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve sınırın açılması olarak açıkladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vahan Hunanyan, Armenpres haber ajansının sorusuna verdiği yanıtta, Ermenistan'ın diyalogdan beklentilerinin 90'lı yılların başından beri değişmediğini belirtti.

Türkiye, Dağlık Karabağ'ın işgali nedeniyle 1993'te Ermenistan ile diplomatik ilişkileri askıya almış ve Ermenistan sınırını kapatmıştı.

Önkoşulsuz normalleşme vurgusu

Hunanyan, "Ermenistan hükümetinin Türkiye ile diyalog başlatmayı kabul ederek Türkiye'nin ilişkilerin normalleşmesi için şimdiye dek öne sürdüğü koşulları kabul etmiş olduğu" yönündeki tezler hakkında görüşünün sorulması üzerine ise "Ermenistan, Türkiye ile ilişkileri önkoşulsuz bir şekilde normalleştirmeye hazır olduğunu sürekli olarak dile getirmiştir. Bu bağlamda Ermenistan'ın tutumu değişmemiştir… Türk hükümetinin de diyaloğa önkoşulsuz başlama yönündeki yaklaşımı paylaştığı görüşündeyiz" diye konuştu.

Hunanyan, iki ülkenin atadığı özel temsilcilerin yarın Moskova'da gerçekleştireceği ilk toplantıyla ilgili olarak da "Görüşmeye Rus tarafı ev sahipliği yapacak. Bu aslında bir ön toplantı. Toplantıdan elle tutulur kesin sonuçlar beklememek gerekir ama süreci başlatan bir toplantı olacaktır" dedi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da 27 Eylül 2020'de patlak veren savaş altı hafta sürmüş ve 10 Kasım'da Rusya arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti. Savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan, Dağlık Karabağ'da kontrolündeki geniş alanları Azerbaycan'a iade etmek zorunda kalmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada Ermenistan ile normalleşme sürecinin başladığını ve iki tarafın karşılıklı özel temsilci atayacağını bildirmiş ve normalleşme adımlarının Azerbaycan ile koordine edileceğine vurgu yapmıştı.

Türkiye 15 Aralık'ta özel temsilci olarak eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) büyükelçisi Serdar Kılıç'ı atamış, Ermeni tarafı da Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı özel temsilcilik görevine getirmişti.

İki ülke arasında charter uçuşlarının da yakında başlatılması planlanıyor.

DW/BK,TY

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