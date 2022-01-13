HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ermenistan: Türkiye ile diplomatik ilişki istiyoruz

Ermenistan: Türkiye ile diplomatik ilişki istiyoruz

13.01.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan, Türkiye ile müzakere sürecinden beklentilerini diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve sınırın açılması olarak açıkladı.

Görüşmelerin "önkoşulsuz" gerçekleşeceğine de vurgu yapıldı.Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi süreci ile ilgili başlatılacak müzakerelerden beklentilerini, diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve sınırın açılması olarak açıkladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vahan Hunanyan, Armenpres haber ajansının sorusuna verdiği yanıtta, Ermenistan'ın diyalogdan beklentilerinin 90'lı yılların başından beri değişmediğini belirtti.

Türkiye, Dağlık Karabağ'ın işgali nedeniyle 1993'te Ermenistan ile diplomatik ilişkileri askıya almış ve Ermenistan sınırını kapatmıştı.

Önkoşulsuz normalleşme vurgusu

Hunanyan, "Ermenistan hükümetinin Türkiye ile diyalog başlatmayı kabul ederek Türkiye'nin ilişkilerin normalleşmesi için şimdiye dek öne sürdüğü koşulları kabul etmiş olduğu" yönündeki tezler hakkında görüşünün sorulması üzerine ise "Ermenistan, Türkiye ile ilişkileri önkoşulsuz bir şekilde normalleştirmeye hazır olduğunu sürekli olarak dile getirmiştir. Bu bağlamda Ermenistan'ın tutumu değişmemiştir… Türk hükümetinin de diyaloğa önkoşulsuz başlama yönündeki yaklaşımı paylaştığı görüşündeyiz" diye konuştu.

Hunanyan, iki ülkenin atadığı özel temsilcilerin yarın Moskova'da gerçekleştireceği ilk toplantıyla ilgili olarak da "Görüşmeye Rus tarafı ev sahipliği yapacak. Bu aslında bir ön toplantı. Toplantıdan elle tutulur kesin sonuçlar beklememek gerekir ama süreci başlatan bir toplantı olacaktır" dedi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da 27 Eylül 2020'de patlak veren savaş altı hafta sürmüş ve 10 Kasım'da Rusya arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti. Savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan, Dağlık Karabağ'da kontrolündeki geniş alanları Azerbaycan'a iade etmek zorunda kalmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada Ermenistan ile normalleşme sürecinin başladığını ve iki tarafın karşılıklı özel temsilci atayacağını bildirmiş ve normalleşme adımlarının Azerbaycan ile koordine edileceğine vurgu yapmıştı.

Türkiye 15 Aralık'ta özel temsilci olarak eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) büyükelçisi Serdar Kılıç'ı atamış, Ermeni tarafı da Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı özel temsilcilik görevine getirmişti.

İki ülke arasında charter uçuşlarının da yakında başlatılması planlanıyor.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Hava sıcaklığı virüsün bulaşıcılığında etkili mi?Hava sıcaklığı virüsün bulaşıcılığında etkili mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Mağaralarda saklanıyor! Türkiye'nin her yerinden talep var

Mağaralarda saklanıyor! Türkiye'nin her yerinden talep var

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

Beyzanur'un otopsi raporu çıktı: Boğularak öldürülmüş

Beyzanur'un otopsi raporu çıktı: Boğularak öldürülmüş

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.