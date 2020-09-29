"Ermenistan uçağı düşürüldü" iddiasına yalanlama

Ermenistan'ın, kendisine ait bir SU-25 tipi savaş uçağının bir Türk F-16'sı tarafından düşürüldüğü iddiasına hem Ankara hem de Bakü'den yalanlama geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu iddianın "kesinlikle doğru olmadığını" söyledi. Altun, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin" ifadesini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da iddiayı yalanlayarak "bir başka Ermeni propagandası yalanı" diye nitelendirdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Şuşan Stepanyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye ait F-16'nın Azerbaycan topraklarından kalktığını ve vurulan uçaktaki pilotun hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Stepanyan, uçağın Ermenistan hava sahasında vurulduğunu iddia etmişti.

Ölü sayısı 100'e yaklaştı

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerginlik, Dağlık Karabağ'da geçen Pazar gününden beri süren çatışmalar nedeniyle devam ediyor.