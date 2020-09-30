Ermenistan uçağıyla ilgili yeni iddialar

Bakü uçağın vurulmadığını, dağa çakıldığını iddia ederken Ankara'dan da yine yalanlama geldi.Ermenistan'ın Türkiye tarafından Dağlık Karabağ'da düşürüldüğünü öne sürdüğü Su-25 tipi savaş uçağına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı.

Ermenistan tarafından paylaşılan enkaz görüntülerinin, Salı günü Türk F-16'sı tarafından düşürülen bir Su-25 tipi savaş uçağına ait olduğu öne sürüldü. Ermenistan, uçağın Valeri Danelin adlı pilotunun da öldüğünü iddia etti.

Türkiye'nin Ermenistan uçağını düşürdüğüne dair iddia, hem Ankara hem de Bakü tarafından yalanlanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yardımcısı Hikmet Haciyev de bu iddianın gerçek dışı olduğunu belirterek Ermenistan'a ait iki uçağın bölgede dağlara çakılarak infilak ettiğini öne sürdü. Ermenistan topraklarından havalanan iki Su-25'in "yönlerini kaybederek" dağa çarptığını tespit ettiklerini belirten Haciyev "Bu, Ermeni ordusunun, vatandaşlarına ve kamuoyuna doğru bilgi vermediğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

Türkiye Savunma Bakanlığı: Kara propaganda