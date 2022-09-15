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Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes kararı

15.09.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalar sonrası gözler yeniden bölgeye çevrilmişti. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın ateşkes kararı aldığını açıkladı. Grigoryan ateşkesin yazılı olarak değil sözlü olarak ilan edildiğinin de altını çizdi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes kararı

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Gigoryan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmaların karşılıklı olarak durduğunu açıkladı. İki ülke arasında ateşkes ilan edildiğini duyuran Grigoryan, "Uluslararası toplumun katılımı sayesinde 14 Eylül yerel saatle 20.00'den itibaren ateşkes konusunda anlaşmaya varmak mümkün oldu. Azerbaycan'ın bu anlaşmaya uymasını umuyoruz" dedi. Grigoryan açıklamasında ateşkesin yazılı olarak değil sözlü olarak ilan edildiğinin de altını çizdi.

"İSTİKRARI BOZMAK AMACIYLA BİR MİTİNG DÜZENLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Ayrıca Erivan Başbakanı Nikol Paşinyan istifası için başlatılan protestoları eleştirerek, muhalefetin dış güçlerin yönlendirmesiyle hareket ettiğini iddia eden Grigoryan, "Bu, Ermenistan devletini zayıflatmayı amaçlayan beşinci koldan bir miting. Bazı gruplar iç siyasi istikrarı bozmak amacıyla bir miting düzenlemeye çalışıyorlar. Bu gruplar Ermenistan'ı zayıflatmaya ve çeşitli yerlerden emir almaya çalışıyorlar. Daha önce bu büyük planın uygulanmasını engellemeyi başardık ve bundan sonra bazı gruplar Ermenistan içinde bu süreçleri yeniden başlatmaya çalışıyor. Asıl amaçları Ermenistan Cumhuriyeti'ni yok etmek ve bir ülkenin parçası olacağı bir duruma getirmektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan
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