HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ermenistan ve Azerbaycan asker cenazelerini değişti

Ermenistan ve Azerbaycan asker cenazelerini değişti

14.11.2020 16:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın öncülüğünde Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik anlaşmanın imzalanmasının ardından, Bakü ve Erivan bugün asker cezaneleri değişimini gerçekleştirdi.

Rusya'nın öncülüğünde Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da çatışmaların sona ermesi amacıyla imzalanan anlaşmanın ardından Bakü ile Erivan bugün ilk kez asker cenazelerinin değişimini gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sayı vermeden, geri alınan Suşa'da hayatını kaybeden Ermeni askerlerin naaşlarının iade edildiğini açıkladı. Karşılığında Ermenistan'ın da altı Azerbaycan askerinin cenazesini iade ettiği bildirildi. Birbuçuk ay süren çatışmaların ardından Rusya öncülüğünde, Ermenistan ve Azerbaycan arasında hafta başında varılan uzlaşma sonucu imzalanan anlaşma, ölen askerlerin naaşının karşılıklı değişimini de öngörüyor.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı, Facebook'tan yaptığı açıklamada, çatışmalarda ölen 2 bin 300 kişinin cesedinin adli tıpta incelendiğini, bazılarının kimliğinin hala tespit edilemediğini belirtti. Dağlık Karabağ yetkilileri ise çatışmalarda ölen asker sayısını bin 383 olarak açıkladı. Azerbaycan Ordusu ise savaş döneminde geçerli olan gizlilik ilkesine dayanarak kayıplarına ilişkin sayıları açıklamaya yanaşmıyor.

Rus barış gücü konuşlandırıldı

Anlaşmanın imzalanmasına öncülük eden Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Karabağ ile Ermenistan arasındaki koridorda Rus barış gücü askerlerinin konuşlandırılacağını açıklamıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, imzalanan söz konusu anlaşmada Türkiye'nin de rol oynayacağını duyursa da üçlü anlaşmada denetimin Rusya'da olduğu belirtiliyor.

Dağlık Karabağ'daki çatışmaları durduracak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşma, iki ülke arasındaki ateşkesi denetlemek üzere Dağlık Karabağ'da yaklaşık 2 bin Rus barış gücü askerinin konuşlandırılmasını öngörüyor. Anlaşmanın imzalanması sonrasında Rusya'nın birliklerini bölgeye sevketmeye başladığı bildirilmişti.

Haber ajansı Interfax'in Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberlerinde, Moskova'nın söz konusu bölgede şimdiye kadar 12 gözlem noktası oluşturduğu bilgisi yer alıyor. Rus askeri devriye güçlerinin de görevine başladığı haber veriliyor.

Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 145 bin nüfuslu Dağlık Karabağ'daki kontrolü kaybetmişti. 1994'ten bu yana geçerli olan bir ateşkes bulunsa da sık sık ihlal edilmiş, zaman zaman alevlenen çatışmalarda çok sayıda can kaybı meydana gelmişti.

Uzun aradan sonra ilk olarak yazın çatışma yaşanmış, 27 Eylül'de şiddetlenen çatışmalar, Rusya öncülüğünde imzalanan üçlü anlaşma ile sona erdirilmişti. Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan'ın ordusu Dağlık Karabağ'da ikinci büyük kent olan Suşa başta gelmek üzere pek çok bölgede kontrolü yeniden ele geçirmeyi başarmıştı.

dpa/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyorPandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
Vakalar arttı! Yunanistan'da okullar kapatıldıVakalar arttı! Yunanistan'da okullar kapatıldı
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Kocası onu vurmadan saniyeler önce fotoğrafını çekti

Kocası onu vurmadan saniyeler önce fotoğrafını çekti

İstanbul depremi en çok oraları vuracak: Başkanlardan açıklama

İstanbul depremi en çok oraları vuracak: Başkanlardan açıklama

Her hareketi olay! Bu defa da takipçisini ölümle tehdit etti

Her hareketi olay! Bu defa da takipçisini ölümle tehdit etti

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladı

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Koronavirüs: İtalya'da bir huzurevi 'sarılma odası' kurdu

Koronavirüse yeni çözüm: Sarılma odası

Vakalar arttı! Yunanistan'da okullar 14 gün süreyle kapatıldı

Vakalar arttı! Yunanistan'da okullar kapatıldı

Yer: İngiltere! Koronavirüs, 52 yıllık çifti böyle ayırdı

Görenler duygulandı! Koronavirüs, 52 yıllık çifti böyle ayırdı

İngiltere'de yaşlı sürücü 1 dakikada 6 kez kaza yaptı

Yaşlı sürücü ortalığı birbirine kattı

ABD’de tepki çeken koronavirüs kararı

ABD’de tepki çeken koronavirüs kararı

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması: Nisana kadar tüm nüfusa yetecek kadar aşımız olacak

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.