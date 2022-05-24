Ermenistan ve Azerbaycan’dan komisyon adımı

Ermenistan ve Azerbaycan, dün yaptıkları ayrı açıklamalarda ülkelerinde bir sınır komisyonu kurduklarını açıkladılar. Kurulan sınır komisyonları, yaklaşık otuz yıldır çatışmalı olan Dağlık Karabağ üzerindeki anlaşmazlığı sona erdirmek için potansiyel bir adım.

Her iki ülkenin liderleri geçtiğimiz Pazar günü Brüksel'de bir barış planı üzerinde çalışma konusunda anlaşmışlardı. Bu anlaşma kararı, Erivan'da, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın çok fazla taviz verdiği yönündeki muhalefet iddialarının körüklediği protesto dalgasına rağmen gerçekleşmişti.

1990'lardan bu yana Erivan tarafından desteklenen etnik Ermeniler tarafından kontrol edilen ve Azerbaycan'ın içinde dağlık bir bölge olan Dağlık Karabağ’ın kontrolu üzerine iki ülke arasında anlaşmazlık sürüyor.

Bu anlaşmazlık 2020'de alevlenerek Azeri birliklerinin bölgedeki geniş toprak parçalarının kontrolunu geri kazandığı altı haftalık bir savaşa dönüşmüştü.

Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel, hem Paşinyan hem de Azeri Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le yaptığı görüşmenin ardından gelecekteki bir barış anlaşmasına ilişkin iki ülkenin görüşmeleri ilerletme konusunda anlaştıklarını söyledi. Michel ayrıca tarafların, devletlerarası sınırlarının sınırlandırılmasına ilişkin komisyonlarla, birkaç gün içinde sınırda buluşmak üzere anlaştıklarını belirtti.

Aliyev, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şakhin Mustafayev'in yönetiminde bir Sınır Sınırlandırma Komisyonu oluşturduğuna dair bir kararname yayımladı.

Rusya’nın Sputnik haber ajansının Telegram kanalına göre, Ermenistan'ın sınır sınırlandırma ve güvenlik komisyonuna Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlık edecek.

Paşinyan, uluslararası toplumun Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a yönelik etnik Ermenilerin hak iddiaları konusunda "çıtayı düşürmesini" istediğini söylemesinden bu yana son haftalarda Erivan'da bir dizi protestoyla karşı karşıya kaldı.

Michel Pazar günü yaptığı açıklamada, Aliyev ve Paşinyan’la Temmuz veya Ağustos ayına kadar başka bir üçlü toplantı yapacağını söyledi.

