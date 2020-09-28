Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü

Dağlık Karabağ yönetimi, Azerbaycan'ın açtığı top ateşi ve hava saldırısı sonucu dün ve bugün toplam 31 askerinin hayatını kaybettiğini ve 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermeni güçlerin ağır kayıplar verdiği aktarıldı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azeri güçleriyle çatışmaların bu sabah tekrar hızlandığı ifade edildi.

Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışma lar bu sabah de devam ederken, iki ülke de cepheye ağır silahlar konuşlandırdı.

İki ülke arasındaki çatışma 2016 yılında bu yana gerçekleşen en şiddetli çatışma olurken, dünyanın önemli doğalgaz ve petrol boru hatlarının geçtiği Kafkasya'daki istikrar hakkındaki endişeleri artırdı.

ERMENİSTAN ORDUSU AĞIR KAYIPLAR VERDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yaşadığı kayıpları halktan saklamaya çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, operasyonun başlangıcından şu ana kadar Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiğini kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

ERMENİ ORDUSUNUN HAVA TABUR KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

"Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi. Böylece 22 düşman tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı (İHA), 8 topçu parçası imha edildi, 550'den fazla kişi öldü. Çok sayıda kişi yaralandı. Düşman ordusuna ait 3 mühimmat deposu farklı yönlerde imha edildi.

Talış köyü yönündeki çatışmalarda düşman hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli ağır kayıplar verdi. Düşman ordusunda çok sayıda yaralı olması nedeniyle askeri hastanelerde ve sivil hastanelerde yer sıkıntısı yaşanmakta, kan bankasında yedek kan sıkıntısı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi Ermeni tarafı, ordusundaki kayıpların gerçek sayısını halktan gizliyor"