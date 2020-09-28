Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü

Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar bu sabah de devam ederken, iki ülke de cepheye ağır silahlar konuşlandırdı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azeri güçleriyle çatışmaların bu sabah tekrar hızlandığı ifade edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'ın Terter kasabasına top ateşi açtığını söyledi.
Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermeni güçlerin geri çekildiği bildirildi.
Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermeni güçlerin ağır kayıplar verdiği aktarıldı.
Bakanlık, Ermeni askerlerin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.
Dağlık Karabağ yönetimi, Azerbaycan'ın açtığı top ateşi ve hava saldırısı sonucu dün ve bugün toplam 31 askerinin hayatını kaybettiğini ve 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
İki ülke arasındaki çatışma 2016 yılında bu yana gerçekleşen en şiddetli çatışma olurken, dünyanın önemli doğalgaz ve petrol boru hatlarının geçtiği Kafkasya'daki istikrar hakkındaki endişeleri artırdı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yaşadığı kayıpları halktan saklamaya çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, operasyonun başlangıcından şu ana kadar Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiğini kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi. Böylece 22 düşman tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı (İHA), 8 topçu parçası imha edildi, 550'den fazla kişi öldü. Çok sayıda kişi yaralandı. Düşman ordusuna ait 3 mühimmat deposu farklı yönlerde imha edildi.
Talış köyü yönündeki çatışmalarda düşman hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli ağır kayıplar verdi. Düşman ordusunda çok sayıda yaralı olması nedeniyle askeri hastanelerde ve sivil hastanelerde yer sıkıntısı yaşanmakta, kan bankasında yedek kan sıkıntısı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi Ermeni tarafı, ordusundaki kayıpların gerçek sayısını halktan gizliyor"
Azerbaycan Savunma Bakanlığı operasyonun bilançosunu açıkladı
Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve etkisiz hale getirilen bazı Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı.
İşte etkisiz hale getirilen Ermeni askerlerinin listesi:
Lernik Aregovich Vardanyan, 1978 doğumlu
Mmnasyan Georgi Levaevich, 1979 doğumlu
Khachatryan Hovik Levaevich, 1990 doğumlu
Mnatsakanyan Ashot Kolyaevich, 1979 doğumlu
Harutyunyan Aksen Andranikovich, 1997 doğumlu
Arzumanyan Hasmik Smbatovna, 1985 doğumlu
Mardiyan Arsen Garikovich, 1999 doğumlu
Galstyan Ruben Mnatsakanovich, 2000 doğumlu
Trosyan David Mkhitarovich, 2001 doğumlu
Filiposyan Taron Hrayrovich, 2000 doğumlu
Grigoryan Mais Makarovich, 2001 doğumlu
Khlqatyan Garnik Edgarovich, 2001 doğumlu
Sahakan Eric Smbatovich, 2001 doğumlu
Margaryan Karen Vahramovich, 2000 doğumlu
Ohanyan David Eduardovich, 2000 doğumlu
Barseghyan Vrej Arsenovich, 2001 doğumlu
Nersisyan Sasun Grenikovich, 2002 doğumlu
Khachatryan Khoren Yuraovich, 1983 doğumlu,
Grigoryan Armen Nikolayevich, 1984 doğumlu
Agasaryan Yuri Haykovich, 2001 doğumlu,
2002 doğumlu Acemyan Garik Aramovich,
Galoyan Gevork Marzpetovich, 2001 doğumlu,
Abrahamyan Gurgen Vardanovich, 2001 doğumlu
Yaravyan Gor Hrantovich, 2000 doğumlu
Apozyan Hovhannes Onikovic, 2002 doğumlu
Hovhannisyan Aren Karenovich, 2002 doğumlu
Beglaryan Haykaz Ashotovich, 2000 doğumlu,
Gabrielyan Eric Romayovich, 1979 doğumlu,
Hayrapetyan Gurgen 1988 doğumlu
Movsisyan Artur Slavikovich, 1981 doğumlu
Mikhaelyan Vazgen Levonovich, 1998'de doğdu.