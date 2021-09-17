HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ermenistan ve Azerbaycan Uluslararası Adalet Divanı'na Gidiyor

Ermenistan ve Azerbaycan Uluslararası Adalet Divanı'na Gidiyor

17.09.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan, Azerbaycan’ın ırk ayrımcılığıyla ilgili uluslararası bir anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Adalet Divan’ına başvurdu. Azerbaycan da aynı gerekçeyle Ermenistan'ı şikayete hazırlanıyor

Ermenistan ve Azerbaycan Uluslararası Adalet Divanı'na Gidiyor

Ermenistan, Azerbaycan’ın ırk ayrımcılığıyla ilgili uluslararası bir anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Adalet Divan’ına başvurdu.

Azerbaycan’dan yapılan açıklamada da aynı gerekçeyle Azerbaycan’ın da Uluslararası Adalet Divan’ına Ermenistan’ı şikayet etmeye hazırlandığı belirtildi.

Ermenistan’ın yaptığı başvuruda Azerbaycan, geçen yıl 10 Kasım’dan bu yana devam eden ateşkes sürecinde, Ermeni tutsaklara ve diğer tutuklu Ermeni vatandaşlarına yönelik, cinayet, işkence ve diğer tacizlerle suçlandı.

Ermenistan, Azerbaycan’ın her iki ülkenin de imzacısı olduğu “Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme”yi ihlal ettiğini savunuyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Azerbaycan’ın, bu yılın Ocak ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açtığı davaya ek olarak Uluslararası Adalet Divanı’na da başvurmaya hazırlandığını belirtti.

Yaptığı yazılı açıklamada Abdullayeva “Ermenistan’ın Azerbaycanlılara yönelik insan hakları ihlalleriyle ilgili delil toplama ve belgelendirme işlemlerini titizlikle tamamlamıştır. Ermenistan’ın Azerbaycan vatandaşlarını etnik sınıfından dolayı zorla yerlerinden etmesi, işkence yapması, gaddarca davranması ve öldürmesi durumları söz konusudur. Bir milyondan fazla Azerbaycan vatandaşı Ermeniler tarafından zorla yerlerinden edilmiştir. Ermenistan, imzalanan üçlü anlaşmayı da ihlal etmeyi sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde patlak veren çatışmalar 6 hafta sürmüş ve Azerbaycan ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştı. Rusya’nın arabuluculuğu ile yapılan üçlü anlaşmayla Ermenistan, uluslararası alanda da Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinden çekilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör örgütü DEAŞ ortaya çıkardı! İlk ve en eski ize rastlandıTerör örgütü DEAŞ ortaya çıkardı! İlk ve en eski ize rastlandı
Türk 'Iron Man' bunu da yaptı! Derisinin altına yerleştirildiTürk 'Iron Man' bunu da yaptı! Derisinin altına yerleştirildi
Toplam ağırlığı 70 gram! 3 adet mantarın fiyatı dudak uçuklattıToplam ağırlığı 70 gram! 3 adet mantarın fiyatı dudak uçuklattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

MİT dizisi Teşkilat'ta flaş değişiklik! Mete Başkan'ın yerine o isim geldi

MİT dizisi Teşkilat'ta flaş değişiklik! Mete Başkan'ın yerine o isim geldi

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.