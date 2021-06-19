HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ermenistan Yarın Erken Genel Seçim İçin Sandık Başına Gidiyor

Ermenistan Yarın Erken Genel Seçim İçin Sandık Başına Gidiyor

19.06.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan’la savaşında Dağlık Karabağ’ı kaybeden Ermenistan’da yarın erken genel seçimler yapılacak. Ülkede seçime 21 parti ve 4 ittifak katılıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da seçime katılan adaylar arasında

Ermenistan Yarın Erken Genel Seçim İçin Sandık Başına Gidiyor

Azerbaycan’la savaşında Dağlık Karabağ’ı kaybeden Ermenistan’da yarın erken genel seçimler yapılacak. Ülkede seçime 21 parti ve 4 ittifak katılıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da seçime katılan adaylar arasında.

Ülkede yapılacak erken seçimin Dağlık Karabağ yenilgisinden sonra oluşan siyasi istikrarsızlığı ortadan kaldırması umuluyor. Seçimlerde 2,6 milyon civarında seçmenin 2 bin civarındaki merkezde sandık başına gitmesi ve bir sonraki yönetimi belirlemesi bekleniyor.

Ermenistan’da değişen seçim sistemi nedeniyle şu an 132 koltuk bulunan parlamentoya kaç milletvekili gireceği net olarak belli değil. Başbakan Paşinyan son anketlere göre yarışı önde götürüyor. Ancak uzmanlar bir diğper güçlü aday Koçaryan’ın ittifakının da Paşinyan’a çok yakın bir oy oranına sahip olmasına dikkat çekiyorlar.

Paşinyan ülkede siyasi istikrarsız sonucu başlayan sokak hareketlerinin ardından iktidara gelmişti. Dağlık Karabağ bölgesinde savaşın Azerbaycan’a kaybedilmesi sonrası ülkede halk protesto için sokağa döküldü ve Paşinyan’ı istifaya davet etti. Ülkede bunun üzerine erken genel seçim kararı alındı.

Paşinyan son konuşmasında halka kaybetmişlik psikolojisinden kurtulmak ve ekonomiyi ayağa kaldırmak zorunda olduklarını söyledi. Paşinyan “Dizlerimizin üzerine çökmiş şekilde yaşamayı reddetmeliyiz” şeklinde ifadeler kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleriBerbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleri
Korkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldıKorkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldı
İran'ın yeni cumhurbaşkanı belli olduİran'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

En Çok Okunan Haberler

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Durmak bilmedi, bu halde yakalandı

Durmak bilmedi, bu halde yakalandı

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Korku dolu anlar! Herkesin gözü önünde 4. kattan atladı

Korku dolu anlar! Herkesin gözü önünde 4. kattan atladı

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Evinde ölü bulunmuştu! Servetinin hepsini eğitime bağışlamış

Evinde ölü bulunmuştu! Servetinin hepsini eğitime bağışlamış

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.