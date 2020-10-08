HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ermenistan yine Gence'yi vurdu: Ölü ve yaralılar var

Ermenistan yine Gence'yi vurdu: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2020 09:19 | Son Güncelleme

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Gence kentine yine füzeyle saldırdı. Meydana gelen saldırı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Ermenistan yine Gence'yi vurdu: Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan’da yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiği, Goranboy, Tatar, Ağdam, Berde ve Ağcabadi bölgelerinde köylerin saldırıya uğradığı ve ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Azerbaycan ordusunun da yeterli önlem aldığı ifade edildi.

Öte yandan, dünkü çatışmalarda Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı yönlerinde Ermenistan güçlerine ağır kayıplar verdirdiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait yaklaşık 10 tank, 6 D-20 top, 1 ‘Acacia’ kundağı motorlu topçu cihazı ve yaklaşık 30 aracı imha ettiği duyuruldu. Ermenistan güçlerinden 1’inci ve 7’nci alaylarından bir grup askerin mevzileri terk ederek kaçtığı ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy! Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
Trump'tan ABD askerlerini çekme sinyaliTrump'tan ABD askerlerini çekme sinyali
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Salladık ama yıkamadık...
Salladık ama yıkamadık...
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Dünyada sadece iki tane var! 'Kral hamamı'na kilit vuruldu
Dünyada sadece iki tane var! 'Kral hamamı'na kilit vuruldu
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
Diğer Haberler
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
Trump'tan ABD askerlerini çekme sinyali
Trump'tan ABD askerlerini çekme sinyali
Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü
Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü
ABD Başkanı Trump'tan videolu mesaj: Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum
Koronavirüse yakalanan Trump'tan ilginç açıklama
Sırbistan'dan sonra şimdi de Kosova! Türk İHA'larına büyük ilgi
Sırbistan'dan sonra şimdi de Kosova! Türk İHA'larına büyük ilgi
ABD’de 67 milyon yıllık dinozor iskeleti 31.85 milyon dolara alıcı buldu
67 milyon yıllık dinozor iskeleti 31.85 milyon dolara satıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.