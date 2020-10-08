Ermenistan yine Gence'yi vurdu: Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan’da yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiği, Goranboy, Tatar, Ağdam, Berde ve Ağcabadi bölgelerinde köylerin saldırıya uğradığı ve ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Azerbaycan ordusunun da yeterli önlem aldığı ifade edildi.

Öte yandan, dünkü çatışmalarda Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı yönlerinde Ermenistan güçlerine ağır kayıplar verdirdiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait yaklaşık 10 tank, 6 D-20 top, 1 ‘Acacia’ kundağı motorlu topçu cihazı ve yaklaşık 30 aracı imha ettiği duyuruldu. Ermenistan güçlerinden 1’inci ve 7’nci alaylarından bir grup askerin mevzileri terk ederek kaçtığı ifade edildi.

