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Ermenistan yine sivilleri hedef aldı, yaralılar olduğu açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 16:09 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın işgal topraklarını Ermenistan’dan kurtarmaya yönelik yaptığı operasyonlar devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan’ın yine sivilleri hedef aldığını Ağcabedi ve Beylegan’a yapılan saldırılarda yaralılar olduğunu açıkladı.Azerbaycan Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı mücadeleye devam ediyor.

Azerbaycan’ın işgal topraklarını Ermenistan’dan kurtarmaya yönelik yaptığı operasyonlar devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan’ın yine sivilleri hedef aldığını Ağcabedi ve Beylegan’a yapılan saldırılarda yaralılar olduğunu açıkladı.
Azerbaycan Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı mücadeleye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ermenistan yine sivil yerleri hedef aldı. Ermenistan, Azerbaycan’ın Ağcabedi ve Beylagan şehirlerini roketlerle vurdu. Bakanlık Ağcabedi ve Beylagan şehrlerini bombalığını ve yaralıların olduğunu bildirdi.

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