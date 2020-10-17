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Ermenistan’a ait asker ve teçhizatlar nokta atışı ile etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 15:24 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait çok sayıda askeri ve askeri aracı nokta atışı ile etkisiz hale getirdi.Ermenistan’ın Gence’de sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait çok sayıda askeri ve askeri aracı nokta atışı ile etkisiz hale getirdi.
Ermenistan’ın Gence’de sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan da Ermenistan’a karşı saldırı gerçekleştirdi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait mevzileri, askeri araçları vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, Ermenistan ordusunun büyük hasar aldığı anlaşılıyor. Görüntülerde, Ermenistan askeri, Azerbaycan’ın nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.

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