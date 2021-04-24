Ermenistan'da 24 Nisan anma etkinlikleri

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise "Hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" açıklaması yaptı.Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 1915'te hayatını kaybeden yaklaşık 1,5 milyon Ermeni için anma törenleri yapılıyor. Ermeni tarihçilere göre katliamların başlangıcı olan 24 Nisan 1915'in 106'ncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törenler cuma akşamı başladı. Anma törenine katılan yaklaşık 10 bin kişi ellerinde meşalelerle yürüyürek Özgürlük Meydanı'ndaki Ermeni Soykırımı Anıtı önünde toplandı. Buradaki törende Türkiye bayrakları yakıldı. Anma etkinlikleri bugün de devam ediyor. Çok sayıda vatandaş bugün de anıta giderek ölenlerin anısına mumlar yaktı, çiçekler bıraktı. Türkiye'den açıklama Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından 24 Nisan'la ilgili açıklamada, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ölenlerin isimlerine yer verildi.

Joe Biden "soykırım" diyecek mi? ABD Başkanı Joe Biden'in anma günü ile ilgili olarak yapması beklenen açıklama da merakla bekleniyor. 24 Nisan öncesinde Amerikan basını ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı açıklamanda "Ermeni soykırımını tanımayı düşündüğünü" ileri sürmüştü. Washington Post, Wall Street Journal, New York Times ve Reuters’ın, Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde, henüz kesinlik kazanmamakla birlikte, Amerikan Başkanı’nın cumartesi günü yayımlayacağı mesajda, Ermenilerin maruz kaldığı tehcir, açlık ve katliamları "soykırım" olarak tanıyacağı kaydedilmişti. ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ilk kez telefonda yaptığı görüşmenin ardından Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar Biden'ın Erdoğan'a 24 Nisan'da "Ermeni Soykırımı'nı" tanıyacağını söylediğini ileri sürmüştü. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan çarşamba günü yaptığı açıklamada, "ABD'nin (soykırımı) tanıması birçok ülke için bir tür ahlaki işaret olacaktır" diye konuşmuştu.