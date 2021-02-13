Ermenistan’da 4.7 şiddetinde deprem

Ermenistan’ın başkenti Erivan’ın 11 kilometre güneyindeki Armavir’de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı Sismik Değerlendirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, başkent Erivan’ın 11 kilometre güneyinde yer alan Armavir sınırlarında yerel saatle 15.29’da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin başkent Erivan, Aştarak, Azerbaycan sınırında bulunan Vayots Dzor ve Ararat kentlerinde de hissedildiği, can ve mal kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Erivan dahil birçok kentte elektrik ve internet şebekelerinde kesintiler meydana geldiği ifade edildi.

