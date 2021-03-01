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Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyenler hükümet binasına girdi

01.03.2021 12:50 | Son Güncelleme:
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Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyenler hükümet binasına girdi

Başkent Erivan'da Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen bir grup eylemci hükümet binasına girdi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, hükümet binasının içerisinde bir grup eylemcinin olduğu, aralarından birinin megafonla kalabalığa seslendiği görülüyor.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen bir grup eylemci hükümet binasına girdi.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, hükümet binasının içerisinde bir grup eylemcinin olduğu, aralarından birinin megafonla kalabalığa seslendiği görülüyor.

Başbakan Paşinyan, ordunun geçen hafta Perşembe günü kendisine istifa çağrısında bulunmasının ardından, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almıştı.

Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Paşinyan'ın kararını veto etmişti.

Paşinyan, ordunun istifasını istemesini "darbe girişimi" olarak nitelendirmiş, destekçilerini sokağa çağırmıştı.

Başkent Erivan'da bugün üç ayrı miting düzenleneceği biliniyordu.

Nikol Paşinyan, geçen yıl Ermenistan'ın yenilgisiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra istifa baskısı altındaydı.

Paşinyan'ın Kasım ayında altı hafta süren savaşın sonunda yenilgiyi kabul etmesinden sonra öfkeli kalabalıklar Meclis'i basmıştı.

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