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Ermenistan'da erken seçim kararı

01.11.2018 19:57 | Son Güncelleme

Ermenistan'da parlamentoda yapılan seçimlerin ikinci turunda da yeni başbakan seçilememesi üzerine erken genel seçim kararı alındı.

Ermenistan'da erken seçim kararı

Seçimler 9 Aralık'ta gerçekleşecek.Ermenistan'da Nikol Paşinyan’ın başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından parlamentoda yapılan seçimlerin ikinci turunda da yeni başbakan seçilememesi üzerine genel seçim kararı alındı.

Ülkede erken seçimlere gidilebilmesi için ekim ayında istifasını açıklayan Paşinyan, Perşembe günü meclisteki konuşmasında, "Bu yıl Nisan-Mayıs ayında gerçekleşen ve şiddet içermeyen kadife devrimin ardından Ermenistan sonunda halkına dönüyor” dedi.

İstifası sonrası vekaleten başbakanlık görevini sürdüren Paşinyan konuşmasında, parlamentodaki seçimlerin ikinci turunda da başbakan seçilememesi üzerine meclisin fesih kararı almasının "kanuna uygun olduğunu” ifade etti. Paşinyan ayrıca mecliste yer alan parti gruplarının uzlaşısı doğrultusunda genel seçimlerin 9 Aralık tarihinde gerçekleşeceğini açıkladı.

43 yaşındaki Paşinyan, o zamanki Başbakan Serj Sarkisyan'a karşı Mayıs ayında düzenlenen ve Sarkisyan'ın istifa etmesiyle sonlanan barışçıl protestolar sonrasında başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Yasalara göre en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı yapılabilen ülkede 2008 yılından bu yana görevde olan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, daha önce aksi yönde verdiği söze rağmen geçen Nisan ayında başbakanlığa aday olmuş ve ardından da seçilmişti.

Ülke çapında düzenlenen protesto gösterilerine liderlik eden Paşinyan, Sarkisyan'ın istifası sonrası başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Ancak Sarkisyan'ın iktidardaki partisi ile yaşanan uyuşmazlıklar nedeniyle hükümet çıkmaza girmişti. Paşinyan istifasını açıkladığı konuşmasında parlamentodaki mevcut dağılımın ülke gerçekliğini yansıtmadığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

AFP,rtr/MY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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