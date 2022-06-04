HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ermenistan'da Hükümet Protestosuna Polis Müdahalesi

Ermenistan'da Hükümet Protestosuna Polis Müdahalesi

04.06.2022 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, hükümet karşıtı gösterilere polis müdahale etti. Olaylarda en az 50 kişinin hastanelik olduğu belirtiliyor

Ermenistan'da Hükümet Protestosuna Polis Müdahalesi

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, hükümet karşıtı gösterilere polis müdahale etti. Olaylarda en az 50 kişinin hastanelik olduğu belirtiliyor.

Gösterilerden yayınlanan videolarda kalabalığın polise yabancı maddeler atarken görülüyor. Olaylar esnasında bir patlama sesi de duyuluyor.
Rus Interfax haber ajansı, Ermenistan Ulusal Polis Gücü Başkan Yardımcısı’na dayandırdığı haberinde, emniyet güçlerinin göstericilere ses bombasıyla müdahale ettiğini ve müdahalenin göstericilerin polise taş atmaya başlaması üzerine olduğunu belirtiyor.

Ermenistan’da 2020 yılında Azerbaycan’la süren ve Ermenistan’ın geri çekilmesiyle sonuçlanan çatışmaların ardından yeniden Azerbaycan’la ilişkilerin normalleştirilmesine tepki olarak başladığı biliniyor. Ermenistan’da göstericiler Başbakan Nikol Paşinyan hükümetini protesto ediyor.

Ajanslara göre hastaneye kaldırılanlardan 34’ü polis memuru. Ermenistan’da daha önce de hükümeti protesto gösterilerinde hükümet binaları kontrol altına alınmış yollar ve metro sistemleri göstericiler tarafından kapatılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!
Kira artışında önemli detay!Kira artışında önemli detay!
TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası CHP'den peş peşe tepkiTÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası CHP'den peş peşe tepki
Anahtar Kelimeler:
Ermenistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

Kira artışında önemli detay!

Kira artışında önemli detay!

Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!

Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!

Melek Mosso’nun yerine sahne alacaktı! Seda Sayan konsere gidemedi… Yaptığı paylaşımla duyurdu

Melek Mosso’nun yerine sahne alacaktı! Seda Sayan konsere gidemedi… Yaptığı paylaşımla duyurdu

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

Türkiye onları konuşmuştu... Yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı

Türkiye onları konuşmuştu... Yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı

İlginizi Çekebilir

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

Herkesten ilişkisini gizledi! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Herkesten ilişkisini gizledi! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Herkes mutlaka yaşamıştır! Kaşıntının nedeni çok başka olabilir

Herkes mutlaka yaşamıştır! Kaşıntının nedeni çok başka olabilir

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.