Ermenistan'da Hükümet Protestosuna Polis Müdahalesi

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, hükümet karşıtı gösterilere polis müdahale etti. Olaylarda en az 50 kişinin hastanelik olduğu belirtiliyor.

Gösterilerden yayınlanan videolarda kalabalığın polise yabancı maddeler atarken görülüyor. Olaylar esnasında bir patlama sesi de duyuluyor.

Rus Interfax haber ajansı, Ermenistan Ulusal Polis Gücü Başkan Yardımcısı’na dayandırdığı haberinde, emniyet güçlerinin göstericilere ses bombasıyla müdahale ettiğini ve müdahalenin göstericilerin polise taş atmaya başlaması üzerine olduğunu belirtiyor.

Ermenistan’da 2020 yılında Azerbaycan’la süren ve Ermenistan’ın geri çekilmesiyle sonuçlanan çatışmaların ardından yeniden Azerbaycan’la ilişkilerin normalleştirilmesine tepki olarak başladığı biliniyor. Ermenistan’da göstericiler Başbakan Nikol Paşinyan hükümetini protesto ediyor.

Ajanslara göre hastaneye kaldırılanlardan 34’ü polis memuru. Ermenistan’da daha önce de hükümeti protesto gösterilerinde hükümet binaları kontrol altına alınmış yollar ve metro sistemleri göstericiler tarafından kapatılmıştı.

