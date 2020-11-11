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Ermenistan'da Karabağ Anlaşması Protestoları Devam Ediyor

11.11.2020 20:51 | Son Güncelleme

Azerbaycan ile Dağlık Karabağ konusunda anlaşma imzalayan Ermenistan hükümetine karşı protestolar bugün de devam etti. Büyük bir yürüyüş düzenlemek isteyen göstericiler arasında gözaltına alınanlar oldu

Ermenistan'da Karabağ Anlaşması Protestoları Devam Ediyor

Azerbaycan ile Dağlık Karabağ konusunda anlaşma imzalayan Ermenistan hükümetine karşı protestolar bugün de devam etti. Büyük bir yürüyüş düzenlemek isteyen göstericiler arasında gözaltına alınanlar oldu.

Rusya’nın arabuluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ konusunda ateşkese varılması ve uzlaşmazlık konusu olan toprakların Azerbaycan kontroluna bırakılması yönündeki anlaşma Ermenistan’da tepkilere neden oldu.

Anlaşmanın açıklanmasının ardından bir grup protestocu meclis binasını basarak başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep etmişti. Bugün de hükümete istifa çağrısıyla başkent Erivan sokaklarında toplanan göstericilerin yürüyüş düzenleme girişimi güvenlik güçlerince engellendi.

Başbakan Paşinyan’a atfen, “Nikol, vatan haini” şeklinde sloganlar atan göstericiler arasında gözaltılar oldu.

Paşinyan’a istifa çağrısı yapan 17 siyasi parti bugün gösteri düzenlemeyi planlıyordu. Ancak Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle ülke genelinde sokak protestolarına uygulanan yasak devam ediyor.

Muhalif partilerden Ermenistan Refah Partisi lideri Gagik Tsarukyan’ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtiliyor.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından iki ülke arasında savaşa ve uzun yıllar süren uzlaşmazlığa neden olan Dağlık Karabağ uluslararası camiada Azerbaycan toprakları olarak tanınıyor ancak bölgedeki Ermeni güçlerce yönetiliyordu. Hafta başında varılan anlaşma sonucunda, uzlaşmazlık nedeni olan toprakların Azerbaycan kontroluna bırakılması kararı Azerbaycan’da memnuniyetle karşılandı.

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