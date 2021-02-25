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Ermenistan'da neler oluyor?: Başbakan Nikol Paşinyan ordunun istifasını istemesi sonrası 'Bu darbe girişimi' dedi, halkı meydanlara çağırdı

25.02.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Ermenistan'da neler oluyor?: Başbakan Nikol Paşinyan ordunun istifasını istemesi sonrası 'Bu darbe girişimi' dedi, halkı meydanlara çağırdı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun kendisini istifaya çağırmasını darbe girişimi olarak nitelendirdi ve destekçilerini başkent Erivan'ın merkezinde toplanmaya çağırdı. Fransız haber ajansı AFP, Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun kendisini istifaya çağırmasını darbe girişimi olarak nitelendirdi ve destekçilerini başkent Erivan'ın merkezinde toplanmaya çağırdı.

Fransız haber ajansı AFP, Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

Ermeni basınında yer alan haberlere göre Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay İkinci Başkanı Tiran Kaçaryan'ın görevden alınmasına "net şekilde karşı çıktığını" söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, "Ermenistan Başbakanı ve hükümeti, Ermeni ulusu için kritik önem taşıyan mevcut kriz durumuyla ilgili makul kararlar alabilecek durumda değildir" denildi.

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin "görevdeki yetkililerin ordunun itibarını sarsmayı amaçlayan saldırılarına hoşgörü göstermeyeceği" vurgulandı.

İstifa baskısı altındaydı

Nikol Paşinyan, geçen yıl Ermenistan'ın yenilgisiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ savaşından sonra istifa baskısı altındaydı.

Paşinyan'ın istifası talebiyle ülkede bir haftadır protesto gösterileri düzenleniyor.

Salı günü Erivan'da binlerce kişinin katıldığı bir gösteride protestocular Paşinyan için "Hain" sloganları atmıştı.

Paşinyan'ın Kasım ayında altı hafta süren savaşın sonunda yenilgiyi kabul etmesinden sonra öfkeli kalabalıklar Meclis'i basmıştı.

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