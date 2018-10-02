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Ermenistan'da Paşinyan destekçisi binlerce kişi sokağa çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 22:18 | Son Güncelleme

Ermenistan'da parlamentonun erken seçimi kabul etmemesi üzerine Başbakan Nikol Paşinyan protesto çağrısı yaptı

ERİVAN (AA) - Ermenistan’da binlerce kişi, Başbakan Nikol Paşinyan’ın çağrısıyla parlamento önünde toplanarak binaya giriş ve çıkışları kapattı.

Paşinyan’ın erken seçim çağrısı üzerine bugün toplanan Ermenistan parlamentosunda kabul edilen yasayla ülkede erken seçim yapılmasının önü kesildi.

Parlamentoda alınan kararı, kendisine muhalif partiler tarafından atılmış “devrim karşıtı” bir adım olarak niteleyen Paşinyan, halkı protestoya çağırdı.

Paşinyan’ın çağrısının ardından sokağa çıkan binlerce kişi, parlamento önünde toplanarak, erken seçim yapılması yönünde slogan attı.

Parlamentoya giriş ve çıkışları kapatan kalabalık nedeniyle bazı milletvekillerinin ve gazetecilerin binadan çıkamadıkları bildirildi.

Paşinyan, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkede erken seçim yapılması gerektiğini öne sürmüş, muhalefet partileri ise seçimlere hazırlanmak için gerekli zamanın bulunmadığını belirterek çağrıya itiraz etmişlerdi.

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Ermenistan Paşinyan protesto

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