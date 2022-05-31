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Ermenistan’da Polis ile Göstericiler Arasında Arbede

30.05.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da polis ve Başbakan Nikol Paşinyan'ı protesto eden göstericiler arasında arbede çıktı. Binlerce kişi, Paşinyan hükümetini protesto amacıyla hükümet binalarına girişi engelledi, yolları ve metro sistemini kapattı

Ermenistan’da Polis ile Göstericiler Arasında Arbede

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da polis ve Başbakan Nikol Paşinyan'ı protesto eden göstericiler arasında arbede çıktı. Binlerce kişi, Paşinyan hükümetini protesto amacıyla hükümet binalarına girişi engelledi, yolları ve metro sistemini kapattı.

Polis, bir hükümet binası dışında toplanan bir grubun güvenlik güçleriyle çatıştığını açıkladı ve protestoculara yasalara uyma çağrısı yaptı.

Polis açıklamasında, "Bir kez daha sizleri kamusal eylemler sırasında yasalara uygun şekilde hareket ettiğinizi göstermeye, polis memurlarının yasal taleplerine riayet etmeye çağırıyoruz" denildi.

Nikol Paşinyan üzerindeki baskılar, Başbakan’ın Azerbaycan'la ilişkileri normalleştirme adımları nedeniyle arttı. Azerbaycan, 2020 yılında tartışmalı Dağlık Karabağ ve civarındaki toprakların kontrolu için verilen ve altı hafta süren savaşta, Ermenistan’ı yenilgiye uğratmıştı.

Ermenistan'ın toprak kaybına uğramasıyla sonuçlanan savaş, Rusya himayesinde varılan barış anlaşmasıyla sona ermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan
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