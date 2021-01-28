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Ermenistan’da protestocular savcılık ve hükümet binasına yürüdü: 26 gözaltı

28.01.2021 19:56 | Son Güncelleme:
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Ermenistan’da protestocular savcılık ve hükümet binasına yürüdü: 26 gözaltı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da kalabalık bir grup Başbakan Nikol Paşinyan’ın tutuklanması talebiyle önce hükümet binasına ardından savcılık binasına girmeye çalıştı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da kalabalık bir grup Başbakan Nikol Paşinyan’ın tutuklanması talebiyle önce hükümet binasına ardından savcılık binasına girmeye çalıştı. Çıkan olaylarda 26 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Dağlık Karabağ’da, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında yapılan ateşkes anlaşmasının Ermenistan’ın aleyhine olduğunu Paşinyan karşıtı grup, bu anlaşmaya imza atan Başbakan Nikol Paşinyan’ı hainlikle suçlayarak istifa çağrılarına devam ediyor.
Ateşkes anlaşmasının duyurulmasından bu yana başkent Erivan’da protestolar devam ediyor. Muhalefet bloğunun çağrısı üzerine binlerce kişi, hükümet binası önünde toplanarak, “Hain Paşinyan” ve “Bu ülkeden defol” sloganları attı.

Savcılık binasını kuşattılar
Paşinyan’a istifa çağrısında bulunan göstericiler, savcılık binasına doğru yürüyüşe geçti. Savcılık binasını kuşatan protestocular, Paşinyan’ın tutuklanması için savcıların harekete geçmesi çağrısında bulundu. Polis engeliyle karşılaşan göstericiler, Savcılık binasının ardından hükümet binasına geri döndü.

Hükümet binasına girmeye çalıştılar
Hükümet binasına geri dönen göstericilerin, binaya girmeye çalışması üzerine polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis, binanın kapısına etten duvar örerek, göstericilerin binaya girmesine izin vermedi.

26 kişi gözaltına alındı
Protestoların organizatörlerinden olan Tigran Çobanyan yaptığı açıklamada, “Şuana kadar 26 kişi gözaltına alındı. Daha fazla güç kaybetmemek için eylemimizi sonlandırıyoruz” dedi.
Protestolar sırasında Paşinyan’ın ise Başbakanlık konutunda olduğu öğrenildi.

Ermenistan’da protestocular savcılık ve hükümet binasına yürüdü: 26 gözaltı

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