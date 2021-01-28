Ermenistan’da protestocular savcılık ve hükümet binasına yürüdü: 26 gözaltı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da kalabalık bir grup Başbakan Nikol Paşinyan’ın tutuklanması talebiyle önce hükümet binasına ardından savcılık binasına girmeye çalıştı. Çıkan olaylarda 26 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Dağlık Karabağ’da, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında yapılan ateşkes anlaşmasının Ermenistan’ın aleyhine olduğunu Paşinyan karşıtı grup, bu anlaşmaya imza atan Başbakan Nikol Paşinyan’ı hainlikle suçlayarak istifa çağrılarına devam ediyor.

Ateşkes anlaşmasının duyurulmasından bu yana başkent Erivan’da protestolar devam ediyor. Muhalefet bloğunun çağrısı üzerine binlerce kişi, hükümet binası önünde toplanarak, “Hain Paşinyan” ve “Bu ülkeden defol” sloganları attı.

Savcılık binasını kuşattılar

Paşinyan’a istifa çağrısında bulunan göstericiler, savcılık binasına doğru yürüyüşe geçti. Savcılık binasını kuşatan protestocular, Paşinyan’ın tutuklanması için savcıların harekete geçmesi çağrısında bulundu. Polis engeliyle karşılaşan göstericiler, Savcılık binasının ardından hükümet binasına geri döndü.