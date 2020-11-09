Ermenistan'da Rus askeri helikopteri vuruldu

Azerbaycan helikopterin yanlışlıkla vurulduğunu duyurdu. Rusya Ermenistan hava sahasında bir Rus askeri helikopterinin vurularak düşürüldüğünü ve helikopterdeki iki askerin öldüğünü, bir askerin ise yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'daki Rus askeri üssünden yola çıkan ve bir konvoya eşlik eden Mİ-24 tipi Rus askeri helikopterinin orta Avrupa saatiyle 15:30'da Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan sınırına yakın Yeraskh köyü yakınlarında, taşınabilir karadan havaya ateşlenen bir füzeyle vurulduğu belirtildi. Bakanlık helikoptere ateş edenlerin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada helikopterin yanlışlıkla vurulduğu belirtilerek özür dilendi. Azerbaycan, helikopterin düşürülmesini "trajik bir olay" diye nitelendirerek Rusya'ya yönelik olmadığını, tazminat ödemeye hazır olduğunu duyurdu.

Azerbaycan Şuşa'yı aldı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ nedeniyle Eylül sonunda başlayan çatışmalar devam ediyor.Azerbaycan Dağlık Karabağ'ın en büyük ikinci kenti olan Şuşa'yı Ermenistan'dan geri aldığını duyururmuştu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Azerbaycan'ın açıklamalarını yalanlayarak çatışmaların sürdüğünü duyurdu.