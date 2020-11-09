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Ermenistan'da Rus askeri helikopteri vuruldu

09.11.2020 23:28 | Son Güncelleme

Rusya Ermenistan hava sahasında bir Rus askeri helikopterinin vurularak düşürüldüğünü, iki askerin öldüğünü açıkladı.

Ermenistan'da Rus askeri helikopteri vuruldu

Azerbaycan helikopterin yanlışlıkla vurulduğunu duyurdu. Rusya Ermenistan hava sahasında bir Rus askeri helikopterinin vurularak düşürüldüğünü ve helikopterdeki iki askerin öldüğünü, bir askerin ise yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'daki Rus askeri üssünden yola çıkan ve bir konvoya eşlik eden Mİ-24 tipi Rus askeri helikopterinin orta Avrupa saatiyle 15:30'da Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan sınırına yakın Yeraskh köyü yakınlarında, taşınabilir karadan havaya ateşlenen bir füzeyle vurulduğu belirtildi. Bakanlık helikoptere ateş edenlerin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada helikopterin yanlışlıkla vurulduğu belirtilerek özür dilendi. Azerbaycan, helikopterin düşürülmesini "trajik bir olay" diye nitelendirerek Rusya'ya yönelik olmadığını, tazminat ödemeye hazır olduğunu duyurdu.

Azerbaycan Şuşa'yı aldı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ nedeniyle Eylül sonunda başlayan çatışmalar devam ediyor.Azerbaycan Dağlık Karabağ'ın en büyük ikinci kenti olan Şuşa'yı Ermenistan'dan geri aldığını duyururmuştu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Azerbaycan'ın açıklamalarını yalanlayarak çatışmaların sürdüğünü duyurdu.

Dağlık Karabağ'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vağram Pogosyan yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın açıklamalarını doğruladı. Pogosyan, Şuşa'nın artık Dağlık Karabağ'ın kontrolünde olmadığını açıkladı.

Dağlık Karabağ'ın ikinci büyük kenti olan Şuşa, bölgenin en büyük kenti olan Stepanakert/Hankendi'nin 15 kilometre güneyinde bulunuyor. Kentin her iki taraf açısından da kültürel ve stratejik açıdan önemi büyük.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı sayılan Dağlık Karabağ'da Ermenistan destekli ayrılıkçı yönetim 1992'de bağımsızlığını ilan etmiş, ancak bağımsızlığı Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmamıştı. Bölgede 90'ların başında başlayan ve 1994'te sona eren etnik çatışmalarda 30 bine yakın insan yaşamını yitirmişti. Dağlık Karabağ ile birlikte Azerbaycan'a bağlı "rayon" adı verilen yedi ilçe de tampon bölge olarak Ermenistan destekli Ermeni milislerin işgali altında bulunuyor.

dpa, AFP, rtr / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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