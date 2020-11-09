HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ermenistan’da Rusya’ya ait askeri helikopter düşürüldü: 2 ölü

Ermenistan’da Rusya’ya ait askeri helikopter düşürüldü: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 20:27 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’da Rusya’ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin karadan havaya ateşlenen taşınabilir hava savunma sistemi ile vurularak düşürüldüğü duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’da Rusya’ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin karadan havaya ateşlenen taşınabilir hava savunma sistemi ile vurularak düşürüldüğü duyuruldu. Helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Rusya’ya ait Mi-24 tipi askeri helikopter Ermenistan’da düşürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Yerash yerleşim yerinin yakınlarında Rus yapımı bir Mi-24 helikopterinin düşürüldüğü aktarıldı. Savunma Bakanlığı, helikopterin MANPADS tipi taşınabilir hava savunma sistemi ile düşürüldüğünü aktarırken, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Açıklamada, düşen helikopterin Azerbaycan sınırında vurulduğu ifade edilerek, “9 Kasım tarihinde 17.30 sıralarında Nahcivan Özerk Cumhuriyeti (Azerbaycan Cumhuriyeti) sınırının yakınındaki Ermeni yerleşimi Yerash’ın hava sahasında, 102. Rus askeri üssünün konvoyuna Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından geçerken refakat eden Rus Mi-24 helikopteri karadan MANPADS tipi taşınabilir hava savunma sisteminden ateşe tutuldu. Füzenin isabet etmesi sonucunda helikopter kontrolü kaybetti ve Ermenistan topraklarında dağlık araziye düştü” denildi.
Bakanlık, helikopterin hangi unsurlar tarafından vurulduğuna dair araştırmaların devam ettiğini ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
9 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı9 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Görmezden gelmeyin! İlk 3 saatte müdahale edilmezse...Görmezden gelmeyin! İlk 3 saatte müdahale edilmezse...
1/
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de 'müjde' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de 'müjde' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı
Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı
İşte yeniden çekilen Sihirli Annem'in kadrosu
İşte yeniden çekilen Sihirli Annem'in kadrosu
Bakan Albayrak'ın 'istifasıyla' ilgili son dakika gelişmesi
Bakan Albayrak'ın 'istifasıyla' ilgili son dakika gelişmesi
Korona aşısından önemli haber! Yüzde 90 oranında etkili
Korona aşısından önemli haber! Yüzde 90 oranında etkili
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Diğer Haberler
Nevşehir’de hatalı sollama ölüm getirdi: 4 ölü, 3 yaralı
Katliam gibi kaza: 4 ölü, 3 yaralı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde acı olay! Emniyet kemeriyle intihar etti
Acı olay! Emniyet kemeriyle intihar etti
Eylem arayışındaki teröristlere baskın! Yakalandılar
Eş zamanlı baskın! Yakalandılar
Manisa'da korkunç olay! Koyun otlatırken çürümüş ve parçalanmış ceset buldular
Koyun otlatırken çürümüş ve parçalanmış ceset buldular
9 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
9 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Son dakika: MİT'ten operasyon! 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı öldürüldü
MİT'ten yurt dışı operasyonu! Öldürüldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.