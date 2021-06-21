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Ermenistan'da Seçimi Başbakan Paşinyan'ın Partisi Kazandı

21.06.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Başbakan Nikol Paşinyan’ın partisi kazandı. Paşinyan’ın partisi oyların yaklaşık yüzde 53,9’sini aldı

Ermenistan'da Seçimi Başbakan Paşinyan'ın Partisi Kazandı

Ermenistan’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Başbakan Nikol Paşinyan’ın partisi kazandı. Paşinyan’ın partisi oyların yaklaşık yüzde 53,9’sini aldı ancak bu oy oranı büyük olasılıkla tek başına hükümeti kurmasına yetmeyecek.

Ülkede seçime katılım yüzde 50’inin altında kaldı. Sçeimi ikinci sırada eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın partisi tamamladı. Koçaryan’ın partisi oyların yüzde 21,1’ini aldı. Koçaryan’ın partisi yaptığı açıklamada seçim sonuçlarına itiraz edeceklerinin sinyalini verdi.

Seçimler öncesinde istifa eden ve vekaletn başbakanlık görevini yürüten Paşinyan’sa ilk sonuçların belli olmasının ardından yaptığı açıklamada koalisyon kurma konusunda olumlu mesajlar verdi.

Ermenistan’da, Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’a kaybedilmesi sonrasında siyasi açıdan istikrarsızl yaşamaya başlamış ve Paşinyan yönetimi sokaklarda protesto edilmişti. Bunun üzerine ülkede erken genel seçim kararı alındı.

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