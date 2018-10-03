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Ermenistan'da siyaset erken seçimde düğümlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 19:23 | Son Güncelleme

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın görevinden istifa edeceğini açıklaması üzerine ülkede erken seçime gidilip gidilmeyeceği tartışmaları başladı

ERİVAN (AA) - Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifa edeceğini açıklaması üzerine ülkede gündem erken seçim tartışmalarına döndü.

Ermenistan Parlamentosu’nda erken seçime gidilmesinin önünü kesen düzenlemenin Paşinyan’ı destekleyen milletvekillerinin de oyu ile kabul edilmesi Erivan'da tansiyonu yükseltti.

Karara tepki olarak başbakanlıktan istifa edeceğini açıklayan Paşinyan, halkı şimdilik sakin olmaya çağırdı.

Milletvekilleri ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Paşinyan, istifası sonrası parlamentoda diğer partilerin başbakan adayı çıkarmayacağı sözünü aldığını ileri sürdü.

Başbakan adayı çıkmayacağı için parlamentonun dağılacağını belirten Paşinyan, aralık ayında erken seçimlere gidileceğini savundu.

Öte yandan Tsarukyan Bloku’nun parlamento grup sözcüsü Mikael Melkumyan ise Paşinyan’ı yalanladı. Paşinyan ile milletvekillerin yaptığı toplantıda anlaşmaya varmadıklarını belirten Melkumyan, "Farklı konularda görüşmeler oldu, ancak hiçbir anlaşmaya varılmadı." ifadesini kullandı.

-Yeni krizin başlangıcı

Ermenistan Parlamentosu’nda dün akşam saatlerinde ani bir karar ile ülkede erken seçim yapılmasını önleyen bir düzenleme kabul edilmişti. Başbakan Nikol Paşinyan ise kararı protesto etmek için taraftarlarını sokağa çağırmıştı.
Paşinyan taraftarları binlerce kişi milletvekillerinin parlamento binasından çıkmasını engellemek için binayı sarmış, bunun üzerine Paşinyan diğer partilere mensup milletvekilleri ile bir toplantı yapmıştı.

Paşinyan, kabinede karara destek veren diğer partilere mensup 6 bakanı görevden almış, söz konusu görevden almaları Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan onaylamıştı.

-Paşinyan’ın talebi

Uzun yıllardır ülkeyi yöneten Serj Sarkisyan’ın cumhurbaşkanlığı görevinden sonra başbakanlık koltuğuna oturması üzerine nisan ayında protesto eylemleri başlatan Paşinyan, günlerce süren protesto gösterilerinin ardından başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Paşinyan, ülkeyi kendisinin başbakan olduğu bir yönetimle erken seçimlere götürme şartıyla başbakanlık görevini almıştı.

Parlamentoda erken seçimi engelleyen kararın kabul edilmesi üzerine Paşinyan, istifa edeceğini açıklamıştı.

Erken seçimin önünü kapatan karara karşı Paşinyan, parlamentonun dağılmasını istiyor. Paşinyan'ın görevinden istifa etmesinin ardından yeni başbakanlık için parlamentoda seçim yapılması gerekecek.

Hiçbir partinin aday çıkarmaması halinde ülkede erken genel seçimlere gidilecek. Ancak, parlamentoda Paşinyan'ın partisi dışındaki partiler, seçimlere zamanında gidilmesinden yana tavır sergiliyor.

Paşinyan, istifa ettikten sonra eğer herhangi bir partiden başbakan adayı çıkarılırsa, taraftarlarıyla yapacağı eylemler aracılığıyla parlamentoya baskı yapacağını açıklamıştı.

Ermenistan yasalarına göre, parlamentoda yapılan seçimde ilk turda başbakan seçilmezse, 7 gün sonra ikinci tur seçim yapılıyor. İkinci tura milletvekillerinin en az 3'te 1'nin gösterdiği adaylar katılabiliyor. Bu turda da başbakan seçilemez ise parlamento dağılıyor ve ülkede erken seçime gidiliyor.

Milletvekili seçimleri, parlamento dağıldıktan en erken 30, en geç 45 gün sonra yapılıyor.
Yeni parlamentonun oluşturulmasına kadar geçici başbakan ve hükümet görevlerine devam ediyor.

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