Ermenistan’da Sürpriz İstifa

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa ettiğini açıkladı. Paşinyan, bu kararı “erken seçimin önünü açmak” amacıyla aldığını söyledi.

Ermenistan’da geçen Mayıs ayında haftalarca süren protestoların ardından, Başbakan Serj Sarkisyan geri adım atarak istifa etmek zorunda kalmıştı. Protestonun başını çeken isimlerden biri eski gazeteci ve muhalif lider Nikol Paşinyan’dı.

Mayıs ayında Başbakanlık koltuğuna oturan Paşinyan, mecliste çoğunluğu elinde bulunduran rakip partiye meydan okuyarak erken seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Paşinyan’ın istifa açıklaması da ulusal televizyonda canlı olarak yayınlandı.

Paşinyan, “Meclisteki denklem ülkedeki yeni siyasi gerçekliği yansıtmıyor’ dedi. “İstifamın amacı sorumluluğu üzerimden atmak değil aksine kadife devrimini erken seçimle sonuna kadar taşıyabilmek ve iktidarı halka devretmek” diye konuştu.

Üç milyon nüfuslu Ermenistan’da yasa gereği meclis iki kez Başbakan seçemezse ülke erken seçime gidebiliyor.

Nikol Paşinyan da rakiplerini Başbakanlığa bir aday göstermemeleri konusunda ikna etmeyi başarmıştı. Paşinyan’ın binlerce destekçisi meclisi kuşatmış, tepkinin dozu artınca Başbakan Serj Sarkisyan da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Paşinyan ile bağlantılı olmayan siyasi partilere halk desteği çok düşük. Paşinyan’ın Sivil Sözleşme adlı partisini de kapsayan “Benim Adımım” İttifakı başkent Erivan’daki yerel seçimlerde yüzde 81 oranında oy almıştı.

Eski bir gazeteci olan Paşinyan Ermenistan’da yoksulluk, yüksek işsizlik oranları ve yolsuzluk gibi halkın da tepkisine yol açan sorunlardan hareketle halk içerisinde destek bulmuştu.

