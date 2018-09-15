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Ermenistan'da tutuklu Umut'un kız kardeşi: Tayyip dede teşekkür ederiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 18:36 | Son Güncelleme

KARS'ın Akyaka ilçesinde hayvanları otlatırken geçtiği Ermenistan'da tutuklanan Umut Ali Özmen'in (16) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle Pazartesi günü ülkesine dönecek olması ailesini sevindirdi.

Ermenistan'da tutuklu Umut'un kız kardeşi: Tayyip dede teşekkür ederiz

Bedir ALTUNOK / KARS,(DHA)- KARS'ın Akyaka ilçesinde hayvanları otlatırken geçtiği Ermenistan'da tutuklanan Umut Ali Özmen'in (16) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle Pazartesi günü ülkesine dönecek olması ailesini sevindirdi. Özmen'in kız kardeşi Bengü Nisa Özmen (8), "Tayyip dede teşekkür ederiz, seni çok seviyoruz" dedi.
Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin Sağlık Meslek Lisesi’nde öğrenim gören oğulları Umut Ali Özmen, 24 Temmuz günü yaylada otlayan hayvanlarını geri getirmeye gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi’ne ulaşan Özmen, merakından dolayı tepeyi aşıp diğer yamaca indi. Bir köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen'i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen’in 5 saatlik çabası sonucunda Cebeci Sınır Karakolu’nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali’nin Ermenistan’a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak cezaevine kondu.
Umut Ali Özmen’in sınır ihlali nedeniyle yaklaşık 2 aydır Ermenistan’da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı arayarak Umut Ali’nin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan’ın bu talebine olumlu yanıt verdi.
Kars Sağlık Meslek Lise'si 3'üncü sınıf öğrencisi olan Umut Ali Özmen'in Pazartesi günü ülkesine dönecek olması ailesi sevinç gözyaşları döktürdü. Oğluyla ilgili çıkan haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un kendisini aradığını söyleyen baba Mustafa Özmen (46) Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Mustafa Özmen, "Sayın Mehmet Uçum beni arayarak 'oğlunuzu inşallah pazartesi günü Allah'ın izniyle size kavuşturacağız' dedi. Devletimizin varlığı, cumhurbaşkanımızın da hizmetiyle oğlumuza kavuşacağız. Çocuğumuzu ümitle ve sevgiyle bekliyoruz. Sağlık durumunu, neler yaptığı çok merak ediyoruz. Bir şey yediğimizde boğazımız düğümleniyor 'aç mı tok mu' diyoruz Biz her gece uyanıp üzerini açıp açmadığını kontrol ederdik acaba kuru yerde mi yatıyor, üzerinde battaniye var mı diye meraklanıyoruz. Okullar açılıyor, çok başarılı bir öğrenci, bir an önce Umut'a kavuşmayı bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza, basın mensubu arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Oğlunun tutuklandığı günden beri ağlamaktan gözlerinde yaş kalmadığını söyleyen anne Altınay Özmen (41) ise kendilerinin ve çocuklarının mağdur olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden anne Altınay Özmen, "Fotoğraflarla hasretimizi gidermeye çalışıyorduk. 2 ay bana 2 asır gibi geldi. Psikolojimiz bozuldu. Oğluma kavuşacağım için çok sevinçliyim" dedi.
Ağabeyine kavuşacağını için çok mutlu olduğunu belirten Bengü Nisa Özmen de, "Tayyip dede teşekkür ederiz, seni çok seviyoruz. Ağabeyimi dört gözle bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ermenistan'da tutuklu Umut'un kız kardeşi: Tayyip dede teşekkür ederizErmenistan'da tutuklu Umut'un kız kardeşi: Tayyip dede teşekkür ederizErmenistan'da tutuklu Umut'un kız kardeşi: Tayyip dede teşekkür ederiz

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