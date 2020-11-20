HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ermenistan'da üç bakan daha istifa etti

Ermenistan'da üç bakan daha istifa etti

20.11.2020 19:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ermenistan'da üç bakan daha istifa etti

Ermenistan Savunma Bakanı Tonoyan, Dağlık Karabağ'la ilgili Azerbaycan ile yapılan ateşkes anlaşmasına yönelik tepkiler nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Sivil Savunma ve Eğitim Bakanları da bugün istifa etti.Moskova'nın girişimleriyle Dağlık Karabağ'da süren çatışmaları sona erdirmek amacıyla imzalanan ateşkes anlaşmasına Ermenistan'da tepkiler sürüyor.

Yoğun protestolar nedeniyle Pazartesi günü istifa eden Dışişleri Bakanı'ndan sonra bugün üç bakan daha istifa etti.

Savunma, Sivil Savunma ve Eğitim Bakanları bugün istifalarını açıkladılar.

Muhalefetin istifa etmesini istediği Başbakan Paşinyan ise görevini bırakmayacağını açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, başkent Erivan'da yaptığı açıklamada, "durumu sakinleştirmeye yardımcı olmak amacıyla" istifa kararı aldığını belirtti.

Tonoyan'ın yerine hükümet danışmanı Vakarşak Harutunyan'ın atandığı bildirildi. Harutunyan 1999-2000 yılları arasında da savunma bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Ermenistan hükümeti, Rusya'nın öncülüğünde Azerbaycan ile 9 Kasım 2020‘de imzalanan ateşkes anlaşması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Anlaşma uyarınca Ermenistan, şimdiye kadar kontrolü altındaki bazı toprakları iade etmeyi taahhüt ediyor.

Muhalefet ve protestocular günlerdir Başbakan Paşinyan'ın istifasını istiyor. Ancak Paşinyan istifa etmeye yanaşmıyor. Pazartesi günü dışişleri bakanı da istifa etmişti.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Bombayla rehin aldı, canlı yayında tehdit savurduBombayla rehin aldı, canlı yayında tehdit savurdu
Büyük ikramiye için geri sayım..Büyük ikramiye için geri sayım..

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Köpek sürüsü tarafından kovalandı, yavru fil 16 saatte kurtarıldı

Kuyuya düşen fil için ekipler seferber oldu!

Gürcistan'da rehine krizi! Canlı yayında tehdit savurdu

Bombayla rehin aldı, canlı yayında tehdit savurdu

İsrail: İnsanlarda yaşlanma sürecini tersine çevirmeyi başardık!

İsrail: İnsanlarda yaşlanma sürecini tersine çevirmeyi başardık!

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

ABD'de tren bekleyen yolcu kadını raylara itti

Tren bekleyen yolcu kadın raylara itildi!

Hindistan'da elle kanalizasyon temizletilmesine karşı yeni tedbirler

Elle kanalizasyon temizletilmesine karşı yeni tedbirler

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.