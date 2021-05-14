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Ermenistan'dan Azerbaycan'a Suçlama

14.05.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Azerbaycan'ı topraklarına asker kaydırmakla suçlamasının ardından Ermenistan başsavcısının "toprak bütünlüğünün ihlaline" yönelik Azerbaycan’a ceza davası açtığı öne sürüldü. İddia, Rus haber ajansı RIA’da yer aldı

Ermenistan'dan Azerbaycan'a Suçlama

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Azerbaycan'ı topraklarına asker kaydırmakla suçlamasının ardından Ermenistan başsavcısının "toprak bütünlüğünün ihlaline" yönelik Azerbaycan’a ceza davası açtığı öne sürüldü. İddia, Rus haber ajansı RIA’da yer aldı.

Erivan ile Bakü arasında, geçen yıl Azerbaycan için toprak kazanımları ile sonuçlanan ve Rusya'nın arabuluculuğundaki ateşkesle durdurulan Dağlık Karabağ çatışmasının ardından, anlaşmazlıklar sürüyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Perşembe günü Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin "Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına karşı Vardenis ve Sisian sınır bölgelerinde konumsal ilerleme sağlamaya çalışan bir provokasyon daha yaptığını" söyledi.

Elysée'den yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azeri birliklerini Ermenistan'dan çekilmeye ve BM Güvenlik Konseyi'ni gerginliği çözmeye yardım etmeye çağırdı.

Fransa, Ermenistan ile Azerbaycan arasında arabuluculuk rolü üstlenen Minsk Grubu'nun bir parçası.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermeni tarafının Azeri ilerlemesini durdurduğunu ve birliklerini mevzilerine geri dönmeye zorladığını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, kendi sınırlarını güçlendirdiklerini ve bölgedeki gerginliği azaltmaya kararlı olduklarını bildirerek suçlamaları reddetti.

Bakü gelişmelere Ermenistan'ın tepkisini "eksik" ve "kışkırtıcı" olarak nitelendirerek, Azeri yetkililerin Ermeni sınır muhafızlarıyla görüşmelerde bulunduğunu da ekledi.

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