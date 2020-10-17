Ermenistan'dan Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı: 5 sivil öldü, 35 sivil yaralı

Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 20'den fazla evin yıkıldığını bildiren Hacıyev, "Ermenistan, zalimce sivillere saldırmaya başladı. Bu Ermenistan'ın terör politikasının göstergesidir. Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi ve Azerbaycan şehirlerine saldırdı. Saldırıda can kayıpları var" açıklamasında bulundu.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1317221282413465600?s=20

Saldırıya sert tepki gösteren AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir." dedi.

