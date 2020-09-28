Ermenistan’dan kan donduran emir: Mevziden kaçanı vurun

Azerbaycan tarafından üst üste yenilgi gören Ermenistan'dan ardı ardına zayiat haberleri geliyor. Ermenistan'ın içinde bulunduğu duruma ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli'den Ermeni ordusundaki kayıplara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

ERMENİSTAN'DA CEPHEDEN KAÇANA VUR EMRİ

Vagif Dargahli "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" dedi. Azerbaycanlı komutan, Dargahli, Azerbaycan medyasına yaptığı açıklamada, "Alınan istihbarat bilgilerine göre, Ermenistan'ın askeri komutanlarının işgal edilen topraklar ile Ermenistan arasındaki yollarda komuta mevkileri kurduğunu" söyledi.

KAÇANLARI YAKALIYORLAR

Komutan Dargahli kurulan mevzilerin amacının kaçan Ermeni askerlerini önlemek olduğunu belirtti. Diğer yandan kurulan merkezlerde ölüm ve yaralama olaylarının gerçekleştiği kaydedildi.

