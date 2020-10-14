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Ermenistan'dan toprak kayıplarıyla ilgili ilk doğrulama

14.10.2020 21:02 | Son Güncelleme

Azerbaycan son olarak kontrol altına alınan sekiz köyle birlikte toplam 45 yerleşim yerinin geri kazanıldığını açıklarken Ermenistan ve Dağlık Karabağ yönetimlerinden ilk resmi doğrulama geldi.

Ermenistan'dan toprak kayıplarıyla ilgili ilk doğrulama

Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve çevresinde son olarak ele geçirilen sekiz köyle birlikte toplam 45 yerleşim bölgesinde kontrolün yeniden sağlandığını bildirirken Ermenistan ve Dağlık Karabağ yönetimleri ilk kez toprak kayıplarını resmen doğruladı.

Dağlık Karabağ'da bağımsızlık ilan eden ancak Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan yönetimin lideri Araik Arutyunyan, Azerbaycan'ın çatışma cephesini bölgenin derinliklerine ilerletmeyi başardığını bildirdi. Ermenistan da Azerbaycan ordusunun çeşitli bölgeleri ele geçirdiğini teyit etti. Böylece Ermeni tarafından toprak kayıpları ilk kez resmen doğrulanmış oldu.

Ermenistan ve Dağlık Karabağ yönetimi daha önce Azerbaycan'ın bölgedeki toprak kazanımlarıyla ilgili yaptığı açıklamaları yalanlamıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan ordusunun son olarak Füzuli ilindeki (rayon) Karadağlı, Hatunbulağ ve Karakollu ile Hocavend ilindeki Bulutan, Melikcanlı, Kemartuk, Teke ve Tağaser köylerini geri aldığını açıklamıştı.
Yaklaşık 145 bin nüfuslu Dağlık Karabağ, devletler hukukunda Azerbaycan toprağı olarak tanınıyor. Karabağ'da Ermenistan destekli ayrılıkçı yönetim 1992'de bağımsızlığını ilan etmiş, ancak bağımsızlığı Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmamıştı. Bölgede 90'ların başında başlayan ve 1994'te sona eren etnik çatışmalarda 30 bine yakın insan yaşamını yitirmişti. Dağlık Karabağ ile birlikte Azerbaycan'a bağlı "rayon" adı verilen yedi il de tampon bölge olarak Ermenistan destekli Ermeni milislerin işgali altında bulunuyor.

dpa, DW / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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