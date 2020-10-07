Ermenistan’dan Türkiye’ye Rusya mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gizli servis raporlarının Suriye'deki cihatçı gruplardan 300 kadar cihatçının Halep kentinden yola çıktığını ve Gaziantep üzerinden Dağlık Karabağ'a gittiklerini belirterek Ankara'dan açıklama istemişti.

Paşinyan gerilimin tırmanması ve Ermenistan'a bir güvenlik tehdidi oluşturması halinde Rusya’nın Ermenistan’a destek için soruna müdahil olacağını belirterek "Rusya akdi sorumluluğunu yerine getirecektir” dedi.

Paşinyan AFP'ye verdiği söyleşide, "Türkiye aktif olarak müdahil olmasaydı, bu savaş başlamazdı” diye konuştu. Paşinyan Azerbaycan’ın “savaş başlatma” kararının motivasyonunun Türkiye'nin tam destek vermesi olduğunu belirtti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Türkiye'nin Suriye'den çektiği 300 dolayında paralı askeri Dağlık Karabağ'a gönderdiği iddiasında bulunmuştu. Ermenistan ayrıca Türk F-16'larının çatışmada aktif olarak yer aldığını iddia ediyor.

Ancak iddialar Türkiye ve Azerbaycan tarafından yalanlanıyor.

Çavuşoğlu Bakü'ye gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere gittiği Azerbaycan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek Türkiye ve Türk halkının Azerbaycan ve Azerbaycan halkıyla dayanışmasını ve Azerbaycan'a desteğini göstermek için ülkeyi ziyaret ettiğini söyledi. Çavuşoğlu uluslararası topluma Azerbaycan'a destek için çağrıda bulundu.

Rusya Ermenistan'ın koruyucu gücü olarak görülüyor ve orada bir askeri üssü bulunuyor. Diğer yandan Moskova'nın Azerbaycan ile de iyi ilişkileri bulunuyor ve onlara silah satıyor. Petrol zengini Azerbaycan son yıllarda askeri yatırımlarını artırmıştı. Uzmanlar Türkiye'nin de Azerbaycan’a silah sattığını belirtiyor.